Врач предложил Павлютсу выплатить всем вакцинированным до 15 сентября жителям по 300 евро

"Я уверен, что это даст большой стимул сомневающимся, которые еще не вакцинировались, а также тем, кто еще толком не слышал или не понял смысл вакцинации от Covid-19".

По его мнению, такая поддержка, которая, по его подсчетам, может обойтись в сумму от 400 до 500 миллионов евро, "вернется обратно, стимулируя экономику Латвии". Кроме того, по его мнению, таким образом можно бы было в короткие сроки добиться, чтобы до конца сентября в Латвии были вакцинированы 70% жителей.

Чтобы проинформировать об этой идее жителей Латвии, медик рекомендует сообщать эту информацию по всем латвийским каналам радио 3-4 раза в день на протяжении одной или двух недель и разместить призывы к вакцинации и информацию о пособиях во всех городах и селах.