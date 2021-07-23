Фото ⟩ Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж. Что о ней известно?

Анна никогда не скрывала, что, как и ее мать, хотела бы связать свою жизнь с телевидением.

Но предложений не поступало, и тогда она начала вести блог в Instagram. Постепенно он стал набирать популярность. В 2019 году СМИ стали сообщать, что девушка планирует открыть модный бутик напополам с подругой. Это и правда случилось. В магазине была представлена брендовая одежда, вещи и аксессуары, созданные самой Заворотнюк, но бизнес не пошел и бутик было решено закрыть.

Любопытный слух из биографии Анны Заворотнюк: СМИ пишут, что у модели были отношения с Егором Кридом. Они познакомились на съемках клипа рэпера Артема Бизина (друга Егора) на песню "Воспоминания губят", где Заворотнюк снялась в роли возлюбленной героя. Правда, журналисты отмечают, что рэп-исполнитель предпочел ей Нюшу, сказав, что Анна "слишком маленькая для серьезных отношений".

Вообще, информацию о своей личной жизни Анна старается скрывать.

Однако в 2015 году желтая пресса вычислила, что у девушки отношения с Мансуром Джамалдаевым. Его отец - бизнесмен чеченского происхождения Бислан Абдулмуслимов, который проживает в Балтии. В 2017 году появились слухи о тайной свадьбе Анны, но она их опровергла. Да и с Мансуром модель рассталась.

В 2019 году члены семьи оказались в центре обсуждения СМИ в связи с информацией о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, которая позже подтвердилась. Анна и ее родственники отказывались комментировать предположения журналистов о недуге. Заворотнюк-младшая сообщила позже в соцсетях, что многие телепрограммы предлагали ей большие деньги за "откровения", однако она посчитала это оскорблением для своей семьи.

После известий о болезни Анастасии Заворотнюк ее дочь не пала духом, хотя и признавалась в соцсетях, что стала посещать психолога. А недавно Анна рассказала о своей депрессии.

"Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни.

Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати.

Я очень долго сомневалась, говорить об этом или нет. Общаясь с вами, я хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме - не чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Может, у кого-то на душе подобные переживания. Я скрывала это, потому что в таких вещах сложно сознаться даже себе самой, не только вам. Я лечусь и уверена, что все будет хорошо", - написала Анна в Instagram.

Во многом девушку поддерживает новый возлюбленный, о котором она заговорила весной 2021 года. Модель призналась, что они уже 6 лет вместе. Парень Анны - человек не публичный, и она не раскрывает его личность. Единственное, что известно об избраннике красавицы - он "ближе к блондину". Они познакомились в США, в университете. Известно лишь, что возлюбленный Анны - русский. Недавно девушка призналась, что ей сделали предложение руки и сердца. Имя любимого она так и не назвала. В соцсетях нет и его фотографий.