Пт, 23.07.2021
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Эгил Левитс

Фото ⟩ Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж. Что о ней известно?

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что выходит замуж. Об этом пишет "Комсомольская правда". RUS TVNET решил рассказать все, что известно о 25-летней красавице, которая все больше становится похожа на свою звездную маму. 

Отцом Анны Заворотнюк является бизнесмен Дмитрий Стрюков. Сначала Анастасия с отцом дочери жила в России, но потом семья переехала в США.

Там супруги вели свой бизнес по продаже недвижимости. Так в Лос-Анджелесе они и жили до 2004 года, тем более что в 2000-м на свет появился брат Анны - Майкл. В школу девушка тоже пошла в США.

Но брак Анастасии и Дмитрия не сложился. Муж изменял актрисе. Имело место и домашнее насилие. На момент развода Заворотнюк уже была занята в проекте "Моя прекрасная няня". Она вернулась с Анной и Майклом в Россию.

На родине Анна поступила на факультет менеджмента МГУ, но после вернулась в США и решила получить образование там. В Нью-Йорке девушка поступила в Pace University и получила диплом продюсера.

Любопытный факт: в юном возрасте Анна успела засветиться на телевидении, в том числе в сериале "Моя прекрасная няня", а в 2012 году она снялась в пятом сезоне сериала "Закрытая школа" вместе с Павлом Прилучным, Агатой Муцениеце, Анной Андрусенко и другими. 

Анна никогда не скрывала, что, как и ее мать,  хотела бы связать свою жизнь с телевидением.

Но предложений не поступало, и тогда она начала вести блог в Instagram. Постепенно он стал набирать популярность. В 2019 году СМИ стали сообщать, что девушка планирует открыть модный бутик напополам с подругой. Это и правда случилось. В магазине была представлена брендовая одежда, вещи и аксессуары, созданные самой Заворотнюк, но бизнес не пошел и бутик было решено закрыть. 

Любопытный слух из биографии Анны Заворотнюк: СМИ пишут, что у модели были отношения с Егором Кридом. Они познакомились на съемках клипа рэпера Артема Бизина (друга Егора) на песню "Воспоминания губят", где Заворотнюк снялась в роли возлюбленной героя. Правда, журналисты отмечают, что рэп-исполнитель предпочел ей Нюшу, сказав, что Анна "слишком маленькая для серьезных отношений".

Вообще, информацию о своей личной жизни Анна старается скрывать.

Однако в 2015 году желтая пресса вычислила, что у девушки отношения с Мансуром Джамалдаевым. Его отец - бизнесмен чеченского происхождения Бислан Абдулмуслимов, который проживает в Балтии. В 2017 году появились слухи о тайной свадьбе Анны, но она их опровергла. Да и с Мансуром модель рассталась. 

В 2019 году члены семьи оказались в центре обсуждения СМИ в связи с информацией о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, которая позже подтвердилась. Анна и ее родственники отказывались комментировать предположения журналистов о недуге. Заворотнюк-младшая сообщила позже в соцсетях, что многие телепрограммы предлагали ей большие деньги за "откровения", однако она посчитала это оскорблением для своей семьи.

После известий о болезни Анастасии Заворотнюк ее дочь не пала духом, хотя и признавалась в соцсетях, что стала посещать психолога. А недавно Анна рассказала о своей депрессии. 

"Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни.

Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати.

Я очень долго сомневалась, говорить об этом или нет. Общаясь с вами, я хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме - не чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Может, у кого-то на душе подобные переживания. Я скрывала это, потому что в таких вещах сложно сознаться даже себе самой, не только вам. Я лечусь и уверена, что все будет хорошо", - написала Анна в Instagram. 

Во многом девушку поддерживает новый возлюбленный, о котором она заговорила весной 2021 года. Модель призналась, что они уже 6 лет вместе.

Парень Анны - человек не публичный, и она не раскрывает его личность. Единственное, что известно об избраннике красавицы - он "ближе к блондину". Они познакомились в США, в университете. Известно лишь, что возлюбленный Анны - русский.

Недавно девушка призналась, что ей сделали предложение руки и сердца. Имя любимого она так и не назвала. В соцсетях нет и его фотографий.

СМИ пишут, что сначала Анна жила в особняке родителей в подмосковном поселке Крекшино, но недавно перебралась в свою квартиру в центре Москвы. Здесь же живет и ее жених. Кстати, "Комсомольская правда" пишет, что во время отдыха в Крыму девушка и ее молодой человек заразились коронавирусом.


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