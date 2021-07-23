В четверг от Covid-19 привито почти 5000 человек. Вакцинацию завершили 34,72% населения Латвии
За прошедшие сутки от Covid-19 привиты 4813 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За прошедшие сутки от Covid-19 привиты 4813 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
1826 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1973 человека. Еще 1014 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В настоящее время процесс вакцинации завершили 34,72% населения Латвии.