Пт, 23.07.2021
Тест на антитела, которым очень увлекаются в России, здесь, в США, практически никто не делает. Страховка его не покрывает - в отличие от тестирования на сам вирус или прививки. Константин Андреев, молекулярный биолог
Константин Андреев, молекулярный биолог

В четверг от Covid-19 привито почти 5000 человек. Вакцинацию завершили 34,72% населения Латвии

Центр массовой вакцинации от Covid-19 в выставочном холле на Кипсале ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки от Covid-19 привиты 4813 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

1826 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1973 человека. Еще 1014 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации завершили 34,72% населения Латвии.


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