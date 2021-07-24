Левитс: рационально думающие люди вакцинируются

"Необходимо вакцинироваться, чтобы человек мог контактировать с другими людьми", - сказал президент. Он поддерживает решения правительства, потому что, например, права и интересы детей и семей более важны, чем права учителей, поскольку ребенок не может избежать очного обучения, а также ученик не должен подвергаться риску заражения Covid-19.

"Если ребенку нужно ходить в школу и иметь тесный контакт с учителями, то государство имеет право потребовать от учителей вакцинироваться", - подчеркивает Эгил Левитс.

В интервью президент упомянул, что, может быть, можно сровняться тестами, но насколько это коллегиально, если в комнату заходит непривитый человек, то все должны быть в масках. "Если бы мне пришлось пойти в больницу, я бы не хотел там заразиться".

"Разумные люди вакцинируются", - сказал президент. "Каждый разумный человек учитывает риски. Риск серьезно заболеть у вакцинированного человека намного ниже. Есть небольшой процент людей, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским показаниям, но подавляющее большинство такого нет. Каждый разумный человек думает о снижении риска заболевания".

"Люди должны сами думать, как не упустить возможность вакцинироваться, потому что каждый думает о себе".

Он добавляет, что это необходимо, чтобы не повторить прошлогодний сценарий, когда заболеваемость Covid-19 упала летом, но резко выросла осенью и зимой.

Президент ранее заявлял, что если человек решает не делать прививку от Covid-19, у него повышается риск заразиться и заразить других в отличие от тех, кто вакцинирован. Левитс отметил, что у тех, кто вакцинирован против Covid-19, также есть вероятность заразиться, но риск намного меньше, а также болезнь протекает легче.

Левитс отметил, что в прошлом году считалось, что так называемый коллективный иммунитет может быть достигнут, если будут вакцинированы две трети населения. Однако теперь, когда распространяется гораздо более заразный и опасный вариант-дельта, говорят, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать от 80% до 85% населения.