Пн, 26.07.2021
Уважаемые коллеги - как депутаты, так и работники Сейма. Призываю всех использовать возможность и вакцинироваться от вируса Covid-19, чтобы в сентябре мы могли возобновить работу очно. Инара Мурниеце, председатель Сейма
Инара Мурниеце, председатель Сейма

Фото ⟩ Игорь Николаев в Юрмале, отдохнувший Прусикин и преображение Бузовой

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. 

Маркус Рива зажигал на яхте

Ольгу Бузову после Африки не узнать!
 

ФОТО: http://instagram.com/buzova86

Светлана Лобода возилась с малышом
 

Ксения Собчак расслаблялась у бассейна

Анна Седокова позировала на пляже

Николай Басков показывал свою кошку

Амината наносила макияж

Настя Ивлеева нашла котенка

Интарс Бусулис катался на автомобиле

Игорь Николаев с семьей приехал в Юрмалу

Татьяна Брухунова гуляла в порту

Яна Кошкина готовилась к съемкам

Маша Миногарова и Настя Ивлеева провели выходные вместе

Кристина Асмус улетела в Шри-Ланку

Илья Прусикин тоже отдыхал от концертов

Алена Водонаева наслаждалась природой

Ольга Орлова и ее летние радости

Настасья Самбурская и зарисовка о 90-х

Ира Смелая фотографировалась в лифте

Рената Литвинова прогуливалась по городу

Влад Соколовский ходил за покупками

Ксения Бородина отдыхала с подружками

Андрей Мерзликин в выходные снимался в новом фильме


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