От Covid-19 полностью привиты 36% жителей Латвии

В пятницу прививки получили 5164 человека, в том числе 2455 получили первую дозу вакцины, 2217 - вторую дозу, а 492 человека были вакцинированы однократной вакциной Johnson & Johnson.

Темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда прививались по 16 600 человек в день.

В пятницу в вакцинации от Covid-19 были задействованы 163 медицинских учреждения.