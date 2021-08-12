Видео ⟩ Гендиректор Black Star Пашу о Криде, Тимати и уходе Даны Соколовой: "Мы не окупили эти деньги"

Для Пашу это был непростой год. Но сложности лишь закалили его. После ухода Тимати многие думали, что лейбл перестанет существовать. Но работа продолжается. Он сейчас полностью отвечает за продукт. С лейбла ушли многие исполнители - L`One, Дана Соколова, Джиган, Кристина Си и многие другие.

Джиган покинул лейбл без конфликтов. Павел не скрывает, что он их с Тимати примирил. Хотя они конфликтовали довольно длительное время. Теперь артисты между собой дружат семьями.

Самым скандальным был уход L`One. Его уход расколол людей. Но гендиректор не стал скрывать, что больнее всего он переживал уход Егора Крида.

"Чей уход из Black Star для меня был самым болезненным? Крида. Эмоционально переживал, потому что я его нашел, протащил через долгий промежуток времени, сыграл очень большую роль в его карьере. Относился к нему как к сыну практически. Было больно…" - сказал он.

Он объяснил, что именно он верил в успех Крида, хотя его коллеги смотрели на творчество Егора со скепсисом. Пашу также опроверг слухи, о том, что контракт певца выкупила семья миллиардеров Ротенбергов. Просто были другие знакомые люди, которые выступили в роли переговорщиков. С ним лично Ротенберти не общались.

"Попросили нас прийти к взаимопониманию, урегулировать конфликт обоюдно", - заметил он.

Расставаться с Егором Пашу совсем не хотел, ведь Крид был очень доходным артистом. Его прибыль порой даже превышала прибыль Тимати: "Крид просто очень много гастролировал". Тимати еще после "Фабрики звезд" активно гастролировал, у него было по 360 концертов за год. Тогда Тимура у Игоря Крутого выкупали за 1 миллион долларов. По тем временам это было как 10 миллионов долларов. Он устал и потому выступал реже, чем Егор.

Ни с кем из бывших артистов Black Star Пашу не хотел бы вновь работать. Сейчас у лейбла есть такой успешный артист как Клава Кока. Сейчас она приносит больше денег, "чем Егор Крид приносил на самом топе своей карьеры".

Пашу еще раз подчеркнул, что они пересмотрели систему работы лейбла и теперь у них будет больше успешных артов. Кроме того, они "стали более гибкими". В Клаву они сейчас вкладываются больше, чем в других, потому что сейчас она на пике. Работу лейбла он объяснил - как компанию, которая имеет все инструменты, которые обеспечивают артисту все необходимое - от записи песни, до ее распространения и юридических нюансов. Да, он получает не все деньги. Тем не менее это спасает артиста от возможных ошибок.

"Если посчитать сколько заработал артист, а сколько лейбл, то получается примерно 50 на 50", - заметил он.

Не всегда лейбл зарабатывает. Он объяснил, что к примеру за все годы, что экс-рижанка Дана Соколова была в Black Star они в нее вкладывали: "У нас минус по ее проекту примерно 25 миллионов рублей (около 289 тысяч евро - прим. ред.). Даже больше. Мы не окупили эти деньги".

Напомним, 14 апреля 2021 года латвийская певица и поэтесса Дана Соколова сообщила, что покинула лейбл Black Star.