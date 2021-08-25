Угроза финансовой стабильности: что значит вылет белорусских госбанков из международного рейтинга Fitch

Что значит выбывание из рейтинга, "Нашей Ниве" объяснил экономист Дмитрий Крук: "Отзыв рейтинга подсанкционных банков со стороны Fitch я бы интерпретировал как высказывание с их стороны: "в текущих условиях стандартный подход оценки кредитоспособности в отношении этих банков перестает работать, дальше может быть что угодно".

Сам по себе отзыв рейтинга, скорее, не имеет "автоматических" последствий, в виде досрочного погашения иностранных займов (хотя, допускаю, подобное обязательство может присутствовать в отдельных сделках), отзыва средств иностранных банков и так далее.

Поэтому пока я бы не стал говорить о быстром эффекте в отношении всей финансовой стабильности. Но это очень существенный фактор, укрепляющий негативные побочные и информационные эффекты от санкций.

Полагаю, это скажется на готовности вкладчиков держать свои депозиты в этих банках, повлечет дальнейшее вынужденное сокращение пассивов, ухудшение состояния ликвидности, и в конце концов будет сказываться на финансовом положении этих банков.

Также это существенно скажется на желании иностранных контрагентов иметь дело с этими банками, что также будет постепенно вести и к финансовым ухудшениям.

Говорят, капля точит камень, так и санкции, и связанные с ними шаги по рейтингу, "точат" финансовое положение как подсанкционных банков, так и (в результате их системной значимости для отечественного финансового рынка) перспективы финансовой стабильности в стране вообще".