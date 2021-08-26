Сборная Латвии по хоккею начала отбор на Олимпиаду с разгрома над Италией

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу латвийских хоккеистов.

Голами в составе сборной Латвии отметились Янис Якс, Родриго Аболс, Кристиан Рубинс, Каспар Даугавиньш, а также Микс Индрашис, который оформил дубль. Лучшим игроком в составе нашей команды был признан вратарь Ивар Пунненов, а у итальянцев - защитник Даниэль Глира.

Напомним, матчи квалификационного турнира пройдут по 29 августа в "Арена Рига". За единственную путёвку в Пекин поборются сборные Латвии, Франции, Италии и Венгрии.

В пятницу, сборная Латвии в "Арена Рига" проведёт матч против команды Венгрии, а 29 августа подопечные Харийса Витолиньша сыграют с командой Франции, которая в первом матче турнира обыграла венгров со счётом 5:3.

Участие в Зимних Олимпийских играх уже обеспечили сборные Канады, России, Финляндии, Чехии, США, Швеции, Германии, Швейцарии и Китая.

Состав сборной Латвии на отборочные игры квалификационного турнира Олимпийских игр в Пекине:

Вратари: Ивар Пунненов, Артур Шилов, Марек Митенс.

Защитники: Ральф Фрейберг, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс, Сандис Смонс, Кристап Сотниекс, Увис Балинскис, Карлис Чуксте, Янис Якс.