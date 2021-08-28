Фото ⟩ СМИ: К Тиллю Линдеманну, который находится в России, приехали силовики
К лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики в штатском. Об этом сообщают Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Подъем".
К лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики в штатском. Об этом сообщают Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Подъем".
Ранее стало известно, что Тилль Линдеманн выступит в поддержку партии "Родина", а после на фестивале "Спасская башня".
Известно, что силовики в штатском приехали в комплекс отдыха "Завидово" в Конаковском районе. Именно там, по словам свидетелей, остановился Тилль Линдеманн, который должен был дать концерт в поддержку партии "Родина".
Telegram-канал "Кровавая барыня" пишет, что по словам очевидцев, силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать". О чем была беседе - не сообщается.
Журналисты предполагают, что возможно, это как-то связано с жалобой на музыканта в прокуратуру. Ранее клип с жестокими пионерами и плачущим кровью Лениным вызвал недовольство со стороны российских коммунистов.
СМИ пишут, что якобы один человек из команды Линдеманна даже был задержан. Речь идет о каком-то конфликте с силовиками. Но официального подтверждения от представителей артиста нет.
Ранее было анонсировано, что вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит на XIV международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве. В российских СМИ указано, что Линдеманн заявлен в качестве специального гостя. Выступления на Красной площади запланированы на 4 и 5 сентября.