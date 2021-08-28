Фото ⟩ СМИ: К Тиллю Линдеманну, который находится в России, приехали силовики

Ранее стало известно, что Тилль Линдеманн выступит в поддержку партии "Родина", а после на фестивале "Спасская башня".

Известно, что силовики в штатском приехали в комплекс отдыха "Завидово" в Конаковском районе. Именно там, по словам свидетелей, остановился Тилль Линдеманн, который должен был дать концерт в поддержку партии "Родина".

Telegram-канал "Кровавая барыня" пишет, что по словам очевидцев, силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать". О чем была беседе - не сообщается.

Журналисты предполагают, что возможно, это как-то связано с жалобой на музыканта в прокуратуру. Ранее клип с жестокими пионерами и плачущим кровью Лениным вызвал недовольство со стороны российских коммунистов.

СМИ пишут, что якобы один человек из команды Линдеманна даже был задержан. Речь идет о каком-то конфликте с силовиками. Но официального подтверждения от представителей артиста нет.