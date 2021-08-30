Стали известны соперники сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине

Отметим, что состав групп определялся на основе рейтинга Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Группа А: Канада, США, Германии, а также хозяева соревнований - Китай.

Группа В: Команда Олимпийского комитета России (ОКР), Чехия, Швейцария и Дания.

Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия.

Напомним, сборная Латвии в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр одержала три победы в трёх матчах. Сначала подопечные Харийса Витолиньша разгромили Италию (6:0), затем нанесли сокрушительное поражение Венгрии (9:0), а в последнем матче отборочного турнира победили Францию (2:1).

Предстоящие Олимпийские игры станут для сборной Латвии шестыми в истории. Напомним, в 2018 году латвийские хоккеисты не смогли завоевать путёвку на Игры в Пхёнчхан.