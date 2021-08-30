Стали известны соперники сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине
Определились все участники хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года, а вместе с тем стал известен состав групп на хоккейном турнире в Пекине.
Определились все участники хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года, а вместе с тем стал известен состав групп на хоккейном турнире в Пекине.
Отметим, что состав групп определялся на основе рейтинга Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
Группа А: Канада, США, Германии, а также хозяева соревнований - Китай.
Группа В: Команда Олимпийского комитета России (ОКР), Чехия, Швейцария и Дания.
Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия.
Напомним, сборная Латвии в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр одержала три победы в трёх матчах. Сначала подопечные Харийса Витолиньша разгромили Италию (6:0), затем нанесли сокрушительное поражение Венгрии (9:0), а в последнем матче отборочного турнира победили Францию (2:1).
Предстоящие Олимпийские игры станут для сборной Латвии шестыми в истории. Напомним, в 2018 году латвийские хоккеисты не смогли завоевать путёвку на Игры в Пхёнчхан.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.