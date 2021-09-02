Видео ⟩ Водитель врезалась в BMW, который стоял на обочине, после чего была доставлена в больницу

"Машина была с включенным аварийным сигналом, соответственно, я хотел вытащить аварийный треугольник", - вспоминает супруг водителя BMW Янис.

Мужчина нашел то, что искал, и, собрав треугольник, собирался пройти немного дальше, чтобы поставить его на подъездную дорожку. Погода была хорошей, и участок дороги хорошо был виден с обеих стороны.

"Я повернулся и почувствовал, что что-то не так и отскочил. (...) На полной скорости, не тормозя, врезалось. Я полшага сделал и в этот момент она врезалась", - рассказал Янис, добавляя, что за рулем другой машины сидела пожилая женщина, которая по какой-то необъяснимой причине врезалась в машину его жены.

В службе скорой помощи выясняли, что водителю Mercedes повезло меньше - у женщины диагностировали травмы нескольких частей тела или политравму, но ее состояние - стабильное. Конечно, после такой аварии придется некоторое время провести в больнице.