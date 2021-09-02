Боксёр Оскар Де Ла Хойя рассказал о пережитом в 13 лет изнасиловании

48-летний американец рассказал, что в 13 лет он полетел на боксёрский турнир на Гавайских островах, где был изнасилован женщиной, которая была намного старше.

"Я был изнасилован в 13 лет. Это сделала женщина. Ей было больше 35 лет. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня её лишили, я был изнасилован. Уход к пьянству и наркотикам был во многом попыткой всё это забыть", - рассказал спортсмен во время интервью с корреспондентом Los Angeles Times.

Де Ла Хойя отметил, что до сих пор пытается с этим справиться. "Эта штука до сих пор болит. Эта штука сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдёт, когда она вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всём".

11 сентября Окар Де Ла Хойя впервые с 2008 года вернётся на ринг. Его соперником станет бывший боец UFC Витор Белфорт.

Оскар Де Ла Хойя - олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 кг. Американец становился чемпионом мира в шести весовых категориях и по количеству завоёванных титулов в разных весовых категориях уступает лишь Мэнни Пакьяо.