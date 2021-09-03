Пт, 3.09.2021
Если нам не будут мешать, мы весь этот год проведем очно. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

За четыре дня мошенники выманили у жителей Латвии больше 400 000 евро

ФОТО: Motortion Films/shutterstock.com

Несмотря на постоянные предупреждения со стороны Государственной полиции и призывы к населению быть внимательными и осторожными, Госполиция в период с 30 августа по 3 сентября получила в общей сложности 42 заявления о случаях мошенничества. За эти четыре дня мошенники обманным путем заработали 415 460 евро, сообщили в Полиции.

Хотя большая часть населения внимательна и не ведется на действия мошенников, личная информация все чаще попадает к ним в руки.

Во вторник, 31 августа, в Лиепайское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции поступило заявление от предприятия, ставшего жертвой мошенничества, и потерявшего 180 000 евро.

Первоначально компания для проведения сделки связалась с предприятием в Китае. Связь происходила по электронной почте.

Впоследствии было установлено, что произошли мошеннические действия, а денежные средства были переведены мошенникам. По факту происшествия начато ведомственное расследование, полиция разъясняет обстоятельства происшествия.

Также во вторник в Управление Госполиции Латгальского региона поступило заявление от человека, в отношении которого с 7 августа этого года были совершены мошеннические действия.

Неустановленное лицо выдало себя за представителя эзотерического центра из Украины, в результате чего мужчина обманом потерял около 15 000 евро.

В среду, 1 сентября, поступило заявление от компании, которая 23 марта этого года получила счет от шведской компании на закупку тракторной техники - экскаватора.

После перевода 11 500 евро, с контактным лицом пропала связь, и было установлено, что владелец компании в Швеции не отправлял счет и не получил оплату, а также то, что указанный в счете не принадлежал предприятию.

Вчера, 2 сентября, в Мадонское подразделение Видземского регионального управления Полиции поступило заявление от человека, с 24 июля по 27 августа вложившего финансовые средства в инвестиционную платформу. Выяснилось, что человек обманным путем потерял 59 891 евро.

Следует отметить, что преступники придумывают новые способы получения денег.

В целях самозащиты Госполиция призывает граждан не проявлять излишнего доверия, защищать свою личную информацию, не разглашать данные доступа к банковскому счету кому-либо по телефону или в письменной форме, не открывать ссылки, полученные в подозрительных электронных письмах, и критически оценивать любую полученную информацию.

Если номер звонящего неизвестен, будьте осторожны и не разглашайте личную информацию во время разговора. Если телефонные мошенники спешат и убеждают вас принять быстрые и необдуманные решения, прекратите разговор!

В случае, если вы все же отправили финансовые средства, немедленно свяжитесь с банком, а также напишите заявление в Госполицию: в электронном виде без электронной подписи на портале www.latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью по адресу pasts@vp.gov.lv.

Более подробную информацию о том, как обратиться в полицию, можно найти на сайте Государственной полиции - https://www.vp.gov.lv/lv/ka-zinot-policijai.

В свою очередь, информация о рисках, связанных с различными подозрительными действиями в Интернете, может быть отправлена ​​в полицию для проверки в мобильном приложении Mana Drošība.


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