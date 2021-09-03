За четыре дня мошенники выманили у жителей Латвии больше 400 000 евро

Хотя большая часть населения внимательна и не ведется на действия мошенников, личная информация все чаще попадает к ним в руки.

Во вторник, 31 августа, в Лиепайское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции поступило заявление от предприятия, ставшего жертвой мошенничества, и потерявшего 180 000 евро.

Первоначально компания для проведения сделки связалась с предприятием в Китае. Связь происходила по электронной почте.

Впоследствии было установлено, что произошли мошеннические действия, а денежные средства были переведены мошенникам. По факту происшествия начато ведомственное расследование, полиция разъясняет обстоятельства происшествия.

Также во вторник в Управление Госполиции Латгальского региона поступило заявление от человека, в отношении которого с 7 августа этого года были совершены мошеннические действия.

Неустановленное лицо выдало себя за представителя эзотерического центра из Украины, в результате чего мужчина обманом потерял около 15 000 евро.

В среду, 1 сентября, поступило заявление от компании, которая 23 марта этого года получила счет от шведской компании на закупку тракторной техники - экскаватора.

После перевода 11 500 евро, с контактным лицом пропала связь, и было установлено, что владелец компании в Швеции не отправлял счет и не получил оплату, а также то, что указанный в счете не принадлежал предприятию.

Вчера, 2 сентября, в Мадонское подразделение Видземского регионального управления Полиции поступило заявление от человека, с 24 июля по 27 августа вложившего финансовые средства в инвестиционную платформу. Выяснилось, что человек обманным путем потерял 59 891 евро.

Следует отметить, что преступники придумывают новые способы получения денег.

В целях самозащиты Госполиция призывает граждан не проявлять излишнего доверия, защищать свою личную информацию, не разглашать данные доступа к банковскому счету кому-либо по телефону или в письменной форме, не открывать ссылки, полученные в подозрительных электронных письмах, и критически оценивать любую полученную информацию.

Если номер звонящего неизвестен, будьте осторожны и не разглашайте личную информацию во время разговора. Если телефонные мошенники спешат и убеждают вас принять быстрые и необдуманные решения, прекратите разговор!

В случае, если вы все же отправили финансовые средства, немедленно свяжитесь с банком, а также напишите заявление в Госполицию: в электронном виде без электронной подписи на портале www.latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью по адресу pasts@vp.gov.lv.

Более подробную информацию о том, как обратиться в полицию, можно найти на сайте Государственной полиции - https://www.vp.gov.lv/lv/ka-zinot-policijai.