Фото ⟩ В Эстонии обнаружен редкий и самый красивый в мире гриб

"Какие чудеса можно найти в природе. Познакомьтесь, ежовик коралловидный. В лесу Таэваскоя 3 сентября 2021 года", - сообщил в соцсетях старейшина Таэваскоя Ахти Блейве.

Редкий гриб нашли сотрудники Департамента оборонных ресурсов, которые проинформировали об этом старейшину.

"Eжовик коралловидный - один из полусотни индикаторных видов. Вместе с другими видами он показывает, что лесная жизнь долгое время существовала самостоятельно, без значительного влияния человека", - говорится в сообщении старейшины.

Ежовик коралловидный. ФОТО: Ahti Bleive