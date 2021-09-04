Сб, 4.09.2021
Противник вакцинации семейным врачом быть не может. Может, ему стоит пойти в экстрасенсы Лига Козловска, глава Латвийской ассоциации сельских врачей
Лига Козловска, глава Латвийской ассоциации сельских врачей

Фото ⟩ В Эстонии обнаружен редкий и самый красивый в мире гриб

Ежовик коралловидный. ФОТО: Ahti Bleive

В Таэваскоя, Пыльвамаа (Эстония) был обнаружен редкий гриб, который растет только в лесах, где человек не оставил своего разрушительного следа, пишет Rus.Postimees.

"Какие чудеса можно найти в природе. Познакомьтесь, ежовик коралловидный. В лесу Таэваскоя 3 сентября 2021 года", - сообщил в соцсетях старейшина Таэваскоя Ахти Блейве.

Редкий гриб нашли сотрудники Департамента оборонных ресурсов, которые проинформировали об этом старейшину.

"Eжовик коралловидный - один из полусотни индикаторных видов. Вместе с другими видами он показывает, что лесная жизнь долгое время существовала самостоятельно, без значительного влияния человека", - говорится в сообщении старейшины.

Ежовик коралловидный. ФОТО: Ahti Bleive

Ежовик коралловидный обычно живет в укрытии от наших взглядов - тонкие грибковые отростки растут на стволе лежащего на земле ствола осины, березы, ольхи или дуба. Из-за необычного внешнего вида этот гриб называют самым красивым в мире.


НАВЕРХ
Back