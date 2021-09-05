У фигуристки любовь с хоккеистом? Фанаты-детективы подозревают, что Загитова встречается с Воронковым

После Олимпиады в Южной Корее ходили слухи о романе Загитовой с хоккеистом Кириллом Капризовым. А всё потому, что спортсмен выставил совместное фото с девушкой. Однако он неоднократно опровергал факт романа, заявляя, что они лишь общаются по-дружески. Позже стало известно, что Капризов встречается с дочкой певца Дмитрия Маликова Стефанией.

Теперь же появилась новая тема для дискуссий и обсуждений. А именно - фанаты уверены, что 19-летняя фигуристка встречается с нападающим "Ак Барса" Дмитрием Воронковым.

Подписчики в соцсетях заметили, что 20-летний Воронков часто появляется в одних и тех же местах, что и Алина. Буквально с разницей в один день они выложили фотографии, как катаются на вейк-борде. Более внимательные фанаты отметили, что судя по фону из сториз, катались они в одном и том же месте.

Более того, двух молодых людей видели в одной и той же бане одновременно. Дважды.

Следующей ниточкой в этом расследовании стало то, что Загитова стала выставлять фотографии с роскошными букетами, а это явный знак, что у девушки появился поклонник.

И наконец, в прошлом сезоне Алина была замечена на домашних матчах "Ак Барса", в котором играет Воронков. Занимательно, что ее отец Ильназ Загитов, в прошлом хоккеист, несколько лет работал тренером в системе казанского клуба, но в прошлом году покинул этот пост.