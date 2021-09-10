А это где? ⟩ 5 мест и объектов, которые появились этим летом

Посетители в сопровождении слепого гида знакомятся с объектами на ощупь в абсолютной темноте. Каждый зал музея посвящен разным органам чувств. Таким образом люди учатся лучше понимать природу слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Проект создан для активных людей в возрасте 18-35 лет (студенты, школьники, туристы и т. д.). На сайте можно выбрать разные по формату программы. Это не только индивидуальные экскурсии, но и групповые, мероприятия для тимбилдинга, мастер-классы, специальное обучение для корпоративных клиентов.

Всю информацию о посещении можно узнать на САЙТЕ

Галерея настенных рисунков под мостом (Patiltes galerija) и 70-метровая стена пекарни Vidzemes maiznīca

В конце августа в Риге появился проект уличного искусства Patiltes galerija, который расположен под мостом в Чиекуркалнсе на пересечении 1-й линии и Густава Земгала гатве. Здесь на опорах моста развернулась масштабная галерея, в создании которой участвовали сразу 11 художников.

Но это не единственные появившиеся в Риге объекты стрит-арта. В конце августа в столице прошли соревнования городских художников Street Art Slam. В рамках мероприятия 16 участникам предоставили возможность разрисовать 70-метровую стену на улице Ропажу, 16, где ранее располагалась пекарня Vidzemes maiznīca.

И вот что получилось:

Большая эстрада Межапарка (Mežaparka Lielā estrāde)

Большая эстрада Межапарка ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В первые дни сентября после масштабной реконструкции и благоустройства территории для посетителей была открыта Большая эстрада Межапарка.

Общие затраты на проект оцениваются почти в 80 млн евро.

Теперь у посетителей ежедневно будет возможность увидеть Большую эстраду, ее концертный зал, а также посетить выставочный зал.

Селфи-комнаты (WOW selfie istabas)

В августе в Риге открылись первые в странах Балтии (так утверждают авторы проекта) селфи-комнаты. Что из себя представляет подобное заведение? Это некое пространство, где вы найдете более 30 маленьких ярких комнат для съемки фото и видео. Каждая комнатка выполнена в своем оригинальном стиле - тут вам и романтические качели в облаках, и гламурный розовый дождик на фоне, и даже имитация упаковочных коробок из-под Барби. Иными словами - все, что нужно, чтобы оживить свою страничку в социальных сетях и порадовать себя красочными снимками.

Недаром это место уже облюбовали все местные блогеры.