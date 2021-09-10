А это где? ⟩ 5 мест и объектов, которые появились этим летом

Минувшее лето выдалось насыщенным на события. Изголодавшиеся по новым эмоциям латвийцы с трепетом встречали новости о предстоящих мероприятиях и появившихся в стране объектах. В рамках еженедельной рубрики "А это где?" рассказываем коротко о 5 классных местах, которые открылись этим летом.
"А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Мы регулярно собираем маршруты для прогулок, места для отдыха и красивых фото в Instagram и с удовольствием рассказываем о них вам. Сделано с любовью. Как для себя!
Уже этим летом завершились масштабные работы по реконструкции и реставрации в культурно-историческом парке Кемери. Полностью восстановили исторический облик 91-летней водонапорной башни, реконструировали 12 мостиков через речку Вершупите, отремонтировали ротонду на "Острове любви". Кроме того, в парке было посажено более 5000 ярких роз и гортензий, а также более 19 тысяч многолетних растений.
А еще здесь находится самый популярный серный источник в Латвии. Запах, конечно, специфический, но зато полезно, воду из источника можно пить и умываться ею.
Весьма странная и необычная концепция для музея, ведь в нем абсолютно ничего не видно. Однако тем интереснее! Muzejs tumsā, по словам автора проекта Максима Михеева, - это первый в странах Балтии интерактивный музей в темноте, где у посетителей есть возможность выйти за рамки привычного восприятия мира.
Посетители в сопровождении слепого гида знакомятся с объектами на ощупь в абсолютной темноте. Каждый зал музея посвящен разным органам чувств. Таким образом люди учатся лучше понимать природу слуха, осязания, обоняния и вкуса.
Проект создан для активных людей в возрасте 18-35 лет (студенты, школьники, туристы и т. д.). На сайте можно выбрать разные по формату программы. Это не только индивидуальные экскурсии, но и групповые, мероприятия для тимбилдинга, мастер-классы, специальное обучение для корпоративных клиентов.
Галерея настенных рисунков под мостом (Patiltes galerija) и 70-метровая стена пекарни Vidzemes maiznīca
В конце августа в Риге появился проект уличного искусства Patiltes galerija, который расположен под мостом в Чиекуркалнсе на пересечении 1-й линии и Густава Земгала гатве. Здесь на опорах моста развернулась масштабная галерея, в создании которой участвовали сразу 11 художников.
Но это не единственные появившиеся в Риге объекты стрит-арта. В конце августа в столице прошли соревнования городских художников Street Art Slam. В рамках мероприятия 16 участникам предоставили возможность разрисовать 70-метровую стену на улице Ропажу, 16, где ранее располагалась пекарня Vidzemes maiznīca.
И вот что получилось:
Большая эстрада Межапарка (Mežaparka Lielā estrāde)
В первые дни сентября после масштабной реконструкции и благоустройства территории для посетителей была открыта Большая эстрада Межапарка.
Общие затраты на проект оцениваются почти в 80 млн евро.
Теперь у посетителей ежедневно будет возможность увидеть Большую эстраду, ее концертный зал, а также посетить выставочный зал.
Селфи-комнаты (WOW selfie istabas)
В августе в Риге открылись первые в странах Балтии (так утверждают авторы проекта) селфи-комнаты. Что из себя представляет подобное заведение? Это некое пространство, где вы найдете более 30 маленьких ярких комнат для съемки фото и видео. Каждая комнатка выполнена в своем оригинальном стиле - тут вам и романтические качели в облаках, и гламурный розовый дождик на фоне, и даже имитация упаковочных коробок из-под Барби. Иными словами - все, что нужно, чтобы оживить свою страничку в социальных сетях и порадовать себя красочными снимками.
Недаром это место уже облюбовали все местные блогеры.