ФОТО ⟩ 41-летняя Винус Уильямс снялась для обложки журнала Cosmopolitan

Фотография в Instagram теннисистки получила множество положительных комментариев, один из которых оставила сестра Винус Серена Уильямс: "Боже, мне очень нравится!", - написала 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема".

Напомним, в конце августа сёстры Уильямс объявили о решении сняться с US Open. В рейтинге WTA Винус Уильямс в данный момент занимает только 147-ю строчку, а свой последний на данный момент титул она завоевала в 2016 году в Гаосюне.