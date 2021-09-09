Чт, 9.09.2021
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ФОТО ⟩ 41-летняя Винус Уильямс снялась для обложки журнала Cosmopolitan

Винус Уильямс ФОТО: AP/Scanpix

41-летняя американская теннисистка Винус Уильямс появилась на обложке популярного журнала Cosmopolitan.

Семикратная победительница турниров серии "Большого шлема" Винус Уильямс стала героиней обложки октябрьского выпуска журнала Cosmopolitan.

Фотография в Instagram теннисистки получила множество положительных комментариев, один из которых оставила сестра Винус Серена Уильямс: "Боже, мне очень нравится!", - написала 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема".

Напомним, в конце августа сёстры Уильямс объявили о решении сняться с US Open. В рейтинге WTA Винус Уильямс в данный момент занимает только 147-ю строчку, а свой последний на данный момент титул она завоевала в 2016 году в Гаосюне.


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