Депутат Гобземс исключен сразу на несколько заседаний Сейма

Решение поддержали 50 депутатов, против проголосовали шесть, один депутат воздержался.

Почему?

2 сентября парламент, собравшийся на первое очное заседание осенней сессии, был вынужден продолжить работу в системе электронного Сейма, так как пришедший на заседание Гобземс отказался предъявить негативный тест на Covid-19.

Спикер Инара Мурниеце объявил перерыв в заседании, чтобы добиться от Гобземса предъявления сертификата, но он отказался это сделать.

Как Гобземс заявил LЕТА, негативный тест у него есть, но он не обязан никому его предъявлять. Он подчеркнул, что народом ему даны депутатский мандат и депутатский иммунитет, и никто не может запретить ему участвовать в заседаниях Сейма.

Гобземс не принимал участия в сегодняшнем заседании, так как был отстранен другим решением Сейма.

Что потом?

Вчера, 8 сентября, комиссия по мандатам, этике и заявлениям возбудила в отношении Гобземса дело о нарушении кодекса этики по двум пунктам, которые предусматривают, что депутат должен уважать Конституцию, регламент Сейма и другие нормативные акты и воздерживаться от самоцели выделиться своим поведением на трибуне парламента.

Обращаясь к членам комиссии, Гобземс заявил, что своими действиями выступает в защиту очень большой части общества, которая не поддерживает "сегрегацию, антиконституционные ограничения и нарушения прав человека".

Гобземс подчеркнул, что у него нет обязанности перед кем-то отчитываться о состоянии своего здоровья, но в то же время отметил, что пришел на заседание с отрицательным результатом теста на Covid-19.