"Ясновидящие" мошенники выкрали у латгальца 15 000 евро

В первый день сентября в Резекненское отделение полиции поступило заявление от человека, у которого мошенники выманили около 15 000 евро. Полиции удалось выяснить, что мужчина связался с иностранной эзотерической компанией, заполнив анкету клиента, в которой также указал свой личный номер телефона.

Вскоре с этим человеком связались от имени компании. Мужчине были предложены услуги, за которые требовалось перечислить определенную сумму денег.

Для получения услуг мужчина произвел несколько платежей, в результате которых мошенникам было перечислено около 15 тысяч евро. Позже мошенники потребовали выплату в размере 35 000 евро, и мужчина понял, что попал в ловушку мошенников.

Полиции также известно о мужчине из Балвского района, который внес предоплату в размере более 4000 евро за непоставленную тракторную технику.

Хотя сентябрь только начался, в Латгале мошенникам уже удалось заманить в свои ловушки нескольких жителей Даугавпилса, Аугшадаугавского и Краславского района, в результате чего были потеряны более 19 000 евро.

По всем указанным случаям Госполиция начала следственные действия и разъясняет обстоятельства происшествий.