"Ясновидящие" мошенники выкрали у латгальца 15 000 евро
Мошенники, предлагающие услуги по лечению и ясновидению, обманным путем выкрали у мужчины в Латгале 15 000 евро.
Мошенники, предлагающие услуги по лечению и ясновидению, обманным путем выкрали у мужчины в Латгале 15 000 евро.
В первый день сентября в Резекненское отделение полиции поступило заявление от человека, у которого мошенники выманили около 15 000 евро. Полиции удалось выяснить, что мужчина связался с иностранной эзотерической компанией, заполнив анкету клиента, в которой также указал свой личный номер телефона.
Вскоре с этим человеком связались от имени компании. Мужчине были предложены услуги, за которые требовалось перечислить определенную сумму денег.
Для получения услуг мужчина произвел несколько платежей, в результате которых мошенникам было перечислено около 15 тысяч евро. Позже мошенники потребовали выплату в размере 35 000 евро, и мужчина понял, что попал в ловушку мошенников.
Полиции также известно о мужчине из Балвского района, который внес предоплату в размере более 4000 евро за непоставленную тракторную технику.
Хотя сентябрь только начался, в Латгале мошенникам уже удалось заманить в свои ловушки нескольких жителей Даугавпилса, Аугшадаугавского и Краславского района, в результате чего были потеряны более 19 000 евро.
По всем указанным случаям Госполиция начала следственные действия и разъясняет обстоятельства происшествий.
Жителей неоднократно призывали не разглашать свои персональные данные без необходимости и соблюдать все необходимые меры безопасности.