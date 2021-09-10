"К сожалению, живущие в Латвии люди не очень умны": Айнарс Миелавс высказался о вакцинации

"Люди, живущие в Латвии, на мой взгляд, не очень умны, к сожалению. Ладно, нам не нравится, как ведут себя министры или мы можем свалить все на правительство или кого-то еще. Но достаточно посмотреть на развитые страны мира, соседние страны, по крайней мере Исландию, Израиль, что важно.

Разве то, что они делают, чтобы бороться с вирусом, мы считаем неправильным? Они идиоты, что ли? Я очень сожалею об этом.

Мне очень жаль, что при возвращении в школу выяснилось, что мои дочери - лишь одни из немногих в классе, кто был вакцинирован от Covid-19, и, к сожалению, первые карантины уже начинаются, классы закрывают и так далее. Мне это очень не нравится. Однако я надеюсь на здравый смысл и понимание", - сказал Миелавс.

Напомним, что в конце прошлого года Айнарс Миелавс объявил в Facebook, что из-за ограничений магазин музыкальных записей Upe на улице Вальню, 26, закрывается.