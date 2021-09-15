Такая малость! Что каждому знаку Зодиака нужно для счастья

На самом деле человеку для счастья надо не так много, главное - знать, что именно надо. И астрологи готовы помочь в этом деле. Итак, что же, по мнению экспертов, нужно представителю каждого знака Зодиака, чтобы почувствовать себя счастливым?..

Овен

Приключения. Если жизнь становится слишком рутинной и однообразной, вам становится скучно. Вы чувствуете себя несчастными, если не пробуете что-то новое.

Телец

Постоянство. Вы не хотите оказаться застигнутыми врасплох. Вы мечтаете о комфортной жизни среди людей, которые вам дороги.

Близнецы

Дружба. Вы - дитя общества, а потому не переносите одиночество. Вам нужна компания, с которой можно повеселиться на выходных, иначе вы сойдете с ума.

Рак

Страсть. Вы жаждете близости. И не имеет значения, встречаетесь вы с любовью всей своей жизни или просто проводите время с ближайшими родственниками. Вы не можете без любви.

Лев

Внимание. Вы терпеть не можете, когда вас отодвигают на задний план. Вам хочется всегда быть в центре внимания.

Дева

Признание. Вы хотите, чтобы люди восхищались тем, какую непростую работу вы проделали. А еще вам нужны поздравления под дружеское похлопывание по спине.

Весы

Деньги. Вам хочется вести роскошную жизнь, наполненную красотой. Прозвучит материалистично, но именно вещи делают вас счастливыми.

Скорпион

Безопасность. Вы не хотите постоянно жить в ожидании следующей зарплаты. Вам нужно обеспечить безопасную, стабильную жизнь для себя и своих близких.

Стрелец

Свобода. Вы не хотите быть связанными и следовать чужим указаниям. Вам нужна возможность самостоятельно принимать решения и быть свободными. Даже когда вы найдете свою вторую половинку.

Козерог

Успех. Вы хотите реализовать свои карьерные амбиции и сделать себе имя. Вас больше заботит ваша профессиональная, а не личная жизнь. На сегодняшний день.

Водолей

Границы. Вы не хотите, чтобы люди вытирали об вас ноги. Вам хочется доброты и уважения. А чтобы не дать другим причинить вам боль, вы чувствуете необходимость установить границы.

Рыбы