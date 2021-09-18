Фото, видео ⟩ Гарри и Лизе Галкиным - 8 лет!

Рождение и воспитание

Рождение детей скрывалось от публики и было тайной. Максиму Галкину и Алле Пугачевой удалось сохранить этот факт. Только через неделю после рождения детей юмористу позвонила журналист из "Комсомольской правды" и интеллигентно поинтересовалась о правдивости слухов. Максим понял, что скрывать нет смысла, и подтвердил новость. Артист лишь попросил потерпеть до шести часов вечера и не публиковать эту новость, пока ее не расскажут близким.

В интервью Ирине Шихман Максим Галкин рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также будни наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram - эти преследования прекратились".

До момента рождения детей Максиму было важно почувствовать себя родителем. Он не загадывал ничего и не строил стратегии.

"Алла - мудрый человек, поэтому она это предложила первая", - сказал он в интервью.

Пугачева морально готовилась к рождению детей, думая, что станет бабушкой.

"Она стала абсолютной матерью... На мой взгляд, самая лучшая мать из возможных... По тому, сколько она им отдает, сколько она знает... Я многим вещам научился от нее", - признался Максим.

"Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла. Так и не скажешь... Если бы не она, то, может быть, я бы пару раз на детей и прикрикнул, а так они растут в абсолютной любви и не знают, что такое повышенный голос", - признался Галкин Ирине Шихман.

Он считает, что Гарри и Лиза такие счастливые, потому что не слышали, чтобы кто-то ссорился при них. Гарри впервые заплакал, когда Лиза поранила ногу и ее пришлось везти в больницу.

Талант наследников

Фолловеры звезд подчеркивают, что на дети артистов невероятно талантливы. Лиза уже в юном возрасте демонстрирует сильный голос. К примеру, они с легкостью исполняют песню на французском языке.

С малышами с ранних лет занимаются педагоги. В сентябре малыши пошли во второй класс Первой Московской гимназии.

Кроме вокальных данных, у детей главной пары российского шоу-бизнеса отличная смекалка. В одном из видео, опубликованных отцом, Гарри Галкин рассуждает о взаимоотношениях мужчины и женщины с точки зрения физики. По мнению ребенка, разлад в паре можно устранить при помощи математических расчетов и формул.