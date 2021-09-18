Фото, видео ⟩ Гарри и Лизе Галкиным - 8 лет!

Рождение детей скрывалось от публики и было тайной. Максиму Галкину и Алле Пугачевой удалось сохранить этот факт. Только через неделю после рождения детей юмористу позвонила журналист из "Комсомольской правды" и интеллигентно поинтересовалась о правдивости слухов. Максим понял, что скрывать нет смысла, и подтвердил новость. Артист лишь попросил потерпеть до шести часов вечера и не публиковать эту новость, пока ее не расскажут близким.
В интервью Ирине Шихман Максим Галкин рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также будни наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram - эти преследования прекратились".
До момента рождения детей Максиму было важно почувствовать себя родителем. Он не загадывал ничего и не строил стратегии.
"Алла - мудрый человек, поэтому она это предложила первая", - сказал он в интервью.
Пугачева морально готовилась к рождению детей, думая, что станет бабушкой.
"Она стала абсолютной матерью... На мой взгляд, самая лучшая мать из возможных... По тому, сколько она им отдает, сколько она знает... Я многим вещам научился от нее", - признался Максим.
"Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла. Так и не скажешь... Если бы не она, то, может быть, я бы пару раз на детей и прикрикнул, а так они растут в абсолютной любви и не знают, что такое повышенный голос", - признался Галкин Ирине Шихман.
Он считает, что Гарри и Лиза такие счастливые, потому что не слышали, чтобы кто-то ссорился при них. Гарри впервые заплакал, когда Лиза поранила ногу и ее пришлось везти в больницу.
Фолловеры звезд подчеркивают, что на дети артистов невероятно талантливы. Лиза уже в юном возрасте демонстрирует сильный голос. К примеру, они с легкостью исполняют песню на французском языке.
С малышами с ранних лет занимаются педагоги. В сентябре малыши пошли во второй класс Первой Московской гимназии.
Кроме вокальных данных, у детей главной пары российского шоу-бизнеса отличная смекалка. В одном из видео, опубликованных отцом, Гарри Галкин рассуждает о взаимоотношениях мужчины и женщины с точки зрения физики. По мнению ребенка, разлад в паре можно устранить при помощи математических расчетов и формул.
Пользователей соцсетей считают, что Гарри и Лизу ждет яркое эстрадное будущее. Лизе Галкиной пророчат, что она точно пойдет по стопам матери, ведь ей досталась хорошая дикция. Кроме того, некоторые видят в малышке задатки будущей модели. Девочка часто устраивает дома модные показы, в которых костюмы берет из гардероба Аллы Борисовны.