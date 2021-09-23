"Это не ирония и не троллинг": Зеленский призвал Россию присоединиться к "Крымской платформе"

"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации - это какие-то новые, мне кажется, никем не утвержденные принципы", - заявил Зеленский в среду в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Крымская платформа" должна работать под эгидой ООН", - считает президент Украины.
Зеленский призвал все 193 страны ООН, включая Россию, присоединиться к совместной декларации участниц "Крымской платформы".
"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда открыт для России.
Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - приводит его слова DW.
23 августа в Киеве состоялся форум так называемой "Крымской платформы", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Представители Украины заявляли, что ряд стран не участвовали в "Крымской платформе", чтобы не осложнять отношения с Россией.