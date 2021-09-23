"Это не ирония и не троллинг": Зеленский призвал Россию присоединиться к "Крымской платформе"

"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации - это какие-то новые, мне кажется, никем не утвержденные принципы", - заявил Зеленский в среду в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Крымская платформа" должна работать под эгидой ООН", - считает президент Украины.

Зеленский призвал все 193 страны ООН, включая Россию, присоединиться к совместной декларации участниц "Крымской платформы".

"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда открыт для России.

Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - приводит его слова DW.