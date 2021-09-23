Чт, 23.09.2021
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Сандис Кравалис, автор инициативы "Невакцинированные без уважительной причины должны оплачивать лечение самостоятельно"
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"Это не ирония и не троллинг": Зеленский призвал Россию присоединиться к "Крымской платформе"

ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что представители ООН не приняли участие в заседании "Крымской платформы", прошедшем в августе в Киеве, сообщает ТАСС. 

"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации - это какие-то новые, мне кажется, никем не утвержденные принципы", - заявил Зеленский в среду в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

"Крымская платформа" должна работать под эгидой ООН", - считает президент Украины.

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Зеленский призвал все 193 страны ООН, включая Россию, присоединиться к совместной декларации участниц "Крымской платформы".

"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда открыт для России.

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Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - приводит его слова DW.

23 августа в Киеве состоялся форум так называемой "Крымской платформы", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "Крымской платформы" инициировал Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Представители Украины заявляли, что ряд стран не участвовали в "Крымской платформе", чтобы не осложнять отношения с Россией. 


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