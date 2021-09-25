У оппозиции вопросы к Павлютсу: он разъяснит трату денег на создание коек для пациентов с Covid-19

Кто подготовил вопросы?

Вопросы подготовили политики партии "Республика" Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Каспар Гиргенс и Эрик Пуценс, а также депутат фракции Сейма "Независимые" Ральф Немиро. В нем они потребовали, чтобы Павлютс прокомментировал публично прозвучавшую информацию об использовании 80 миллионов евро на создание 120 коек интенсивной терапии для пациентов с Covid-19.

Оппозиция просит министра здравоохранения представить информацию о стоимости оборудования одной кровати в отделении интенсивной терапии для пациентов с Covid-19 и о расходах на лечение одного пациента Covid-19 в день.

Что сделает Павлютс?

Павлютсу также предстоит подать детализированный отчет об использовании выделенных 80 миллионов евро, а также объяснить, по какой процедуре был выбран поставщик 120 коек и оборудования для интенсивной терапии.

На этой неделе Министерство здравоохранения заявило, что в соответствии с планом наращивания потенциала больниц, разработанным в начале текущего года, и выделенным финансированием, было перепрофилировано, установлено и надлежащим образом оснащено более 1000 кроватей для лечения пациентов с Covid-19, приобретено 260 единиц различного медицинского и дезинфекционного оборудования, а также начаты строительные и ремонтные работы в нескольких больницах.

Для оказания необходимой медицинской помощи пациентам с Covid-19 были созданы и надлежащим образом оборудованы 120 коек интенсивной терапии для оказания помощи пациентам с тяжелым течением болезни. Для остальных пациентов, которым потребуется стационарное лечение в связи с Covid-19, было перепрофилировано 710 и дополнительно установлено 197 коек.

Как сказано в сообщении Минздрава, всего в больницах имеется 8800 коек, но следует принимать во внимание, что помощь должна оказываться и пациентам с другими острыми заболеваниями.

Дополнительно больницы решено усилить медицинским оборудованием: пятью компьютерными томографами, которые все еще находятся в процессе закупки, 18 портативными рентгеновскими аппаратами, также приобретено 140 аппаратов искусственной вентиляции легких и 97 дезинфекционных аппаратов.

В общей сложности на укрепление потенциала больниц выделено более 86 миллионов евро, из которых 25,4 миллиона евро направлены на улучшение инфраструктуры больниц, 27,8 миллиона евро - на содержание коек для наблюдения и интенсивной терапии и 33,2 миллиона евро - на оборудование и установку коек для пациентов с Covid-19.