Видео ⟩ В Пурвциемсе нанятый работник разгромил квартиру; соседи подумали, что произошел взрыв

В Пурвциемсе случился переполох , в результате которого из окон вылетели несколько банок с красками. Соседи сначала подумали, что случился газовый взрыв. Однако на самом деле причина была в другом.

"Я пошел разогревать завтрак, но не мог включить плиту. Я позвонил соседям, они сказали, что там какие-то проблемы. Потом я позвонил в другой подъезд, спросил, есть ли газ. Они сказали, что есть. Я говорю, что у нас - нет. Мне сказали, что у нас произошел взрыв. Выхожу, все окна разбиты, на тротуаре много осколков", - рассказывает местный житель.

Другой сосед сказал, что ремонтник, вероятно, был в сильном алкогольном опьянении и решил "разгрузиться" после телефонной ссоры с хозяином квартиры.

"Здесь было так много полицейских машин, даже из Alfa были", - сказал житель дома.

Полиция подтвердила, что виновник был задержан, и у сотрудников правоохранительных органов есть основания подозревать, что мужчина съел какие-то таблетки, укололся или что-то понюхал.

"Прибыв на место происшествия, полиция установила, что предполагаемым виновником был рабочий, нанятый для проведения ремонта в квартире. Мужчина был доставлен на экспертизу по подозрению в употреблении наркотических или психотропных веществ.

Учитывая, что, возможно, был поврежден чей-то автомобиль, из-за того, что из окна выпала банка с краской, в Рижском отделении Государственной полиции Тейки было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 185 Уголовного закона", - заявляет представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Умышленное повреждение чужого имущества карается лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами или штрафом, сообщает передача.