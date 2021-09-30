Covid-19 захватывает Латвию с новой силой. Что делать, если стал контактным лицом?

Домашний карантин не применяют:
1. К лицу, которое вакцинировано от Covid-19, начиная с 15-го дня после завершения полного курса вакцинации вакцинами, признанными Европейским агентством лекарственных средств, аналогичным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения, согласно инструкции пользования, или с 21-го по 90-й день после получения первой дозы вакцины Vaxzevria. Обязанность таких лиц - в течение недели после контакта с зараженным лицом сделать тест на Covid-19 и, если и тест положительный, соблюдать требования самоизоляции.
2. К людям, которые с помощью документов могут подтвердить эпизод заражения Covid-19, начиная с момента, когда врач прекратил изоляцию лица, и до 180-го дня после даты забора образца, с помощью которого было подтверждено заражение Covid-19.
Правила, которые контактное лицо должно соблюдать во время домашнего карантина (медицинского наблюдения):
- Во время всего периода наблюдения контактное лицо должно сотрудничать и быть доступно для связи с семейным врачом.
- Следить за состоянием своего здоровья, дважды в день измерять температуру тела - с утра и вечером, следить, не появились ли признаки заболевания дыхательных путей или повышенная температура тела, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание и т. д.
- Оставаться дома, не ходить на работу, учебу, не посещать общественные места и не использовать общественный транспорт.
- С лечебными учреждениями связываться по телефону и лечиться дома, если состояние здоровья это позволяет.
- Во время кашля и чихания закрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования выбрасывать в мусорник, после чего мыть руки; если нет одноразовых салфеток или носового платка, кашлять и чихать можно в сгиб локтя, но не нужно делать это в ладонь.
- Часто и тщательно (минимум 20-40 секунд) мыть руки с водой и мылом, в том числе и после чихания, кашля, перед едой, после посещения туалета и т. д., или использовать средство для дезинфекции рук.
- Использовать индивидуальные предметы гигиены и посуду.
- Все члены семьи или лица, находящиеся в близком контакте, должны часто и тщательно мыть руки, соблюдать дыхательную гигиену.
- Максимально снизить контакты с другими людьми, особенно с теми, у которых Covid-19 может вызвать тяжелые осложнения - пожилыми люди и людьми с хроническими заболеваниями легких, сосудов, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и пациентами с хроническими инфекциями.
- Соблюдать дистанцию минимум в два метра от других людей, если необходимо, использовать маску для лица, чтобы прикрыть рот и нос, и т. д.
- Осуществлять влажную уборку и дезинфекцию помещения и поверхностей, используя бытовые средства дезинфекции.
Наибольший риск заражения Covid-19 возникает, если у зараженного лица появляются симптомы заболевания дыхательных путей - кашель, насморк и другие. Новый коронавирус способен выживать во внешней среде на поверхностях предметов от нескольких часов до нескольких дней.
Инфекция Covid-19 распространяется:
- в виде распыления и с помощью мелких капель, которые образуются во время разговора, кашля или чихания зараженного лица;
- непосредственно при контакте с зараженным лицом;
- путем непрямого контакта, в результате прикосновений к поверхностям и предметам, загрязненным выделениями дыхательных путей.