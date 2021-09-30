Covid-19 захватывает Латвию с новой силой. Что делать, если стал контактным лицом?

Кто является контактным лицом?

Контактное лицо - это человек, у которого был установлен тесный контакт с зараженным Covid-19 человеком. Тесный контакт считается установленным, если человек находился в двух метрах (или ближе) от зараженного лица и контактировал с ним 15 минут (или дольше), однако в зависимости от ситуации могут приниматься во внимание и другие обстоятельства, чтобы принять решение о том, было ли лицо в тесном контакте с зараженным или нет.

Домашний карантин для контактных лиц

Контактные лица устанавливает эпидемиолог, семейный врач, ответственное лицо трудового коллектива или учебного учреждения. Если информация о том, что человек столкнулся с пациентом с Covid-19, была получена и от кого-то другого, то нужно быть ответственным и стоит остаться дома.

Первичный медицинский осмотр, лабораторную проверку и медицинское наблюдение по месту жительства организует семейный врач контактного лица. Семейный врач получает информацию о статусе контактного лица на портале E-veselība.