Чт, 30.09.2021
Это борьба не против кого-то, а против вируса Кришьянис Кариньш, премьер Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер Латвии

Covid-19 захватывает Латвию с новой силой. Что делать, если стал контактным лицом?

ФОТО: Dan Rentea/Shutterstock

Заболеваемость Covid-19 растет быстрыми темпами, поэтому общество призывают снизить количество физических контактов с другими лицами. Популярность завоевала фраза Кришьяниса Кариньша: "Draugi, nav labi!". Однако что делать, если встретил друга, коллегу или кого-то еще, у кого подтверждено заболевание Covid-19? Портал Apollo.lv обобщил важную информацию с сайта Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Кто является контактным лицом?

Контактное лицо - это человек, у которого был установлен тесный контакт с зараженным Covid-19 человеком. Тесный контакт считается установленным, если человек находился в двух метрах (или ближе) от зараженного лица и контактировал с ним 15 минут (или дольше), однако в зависимости от ситуации могут приниматься во внимание и другие обстоятельства, чтобы принять решение о том, было ли лицо в тесном контакте с зараженным или нет.

Домашний карантин для контактных лиц

Контактные лица устанавливает эпидемиолог, семейный врач, ответственное лицо трудового коллектива или учебного учреждения. Если информация о том, что человек столкнулся с пациентом с Covid-19, была получена и от кого-то другого, то нужно быть ответственным и стоит остаться дома.

Первичный медицинский осмотр, лабораторную проверку и медицинское наблюдение по месту жительства организует семейный врач контактного лица. Семейный врач получает информацию о статусе контактного лица на портале E-veselība.

Длительность домашнего карантина и медицинского наблюдения контактного лица составляет 14 дней после последнего контакта с подтвержденным случаем Covid-19. Домашний карантин контактное лицо может прервать с разрешения семейного врача. Домашний карантин можно прервать раньше, если будет сдан тест на Covid-19 не ранее чем на десятый день карантина и получен отрицательный результат теста, а врач разрешит вернуться к обычной жизни.

Домашний карантин не применяют:

1. К лицу, которое вакцинировано от Covid-19, начиная с 15-го дня после завершения полного курса вакцинации вакцинами, признанными Европейским агентством лекарственных средств, аналогичным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения, согласно инструкции пользования, или с 21-го по 90-й день после получения первой дозы вакцины Vaxzevria. Обязанность таких лиц - в течение недели после контакта с зараженным лицом сделать тест на Covid-19 и, если и тест положительный, соблюдать требования самоизоляции.

2. К людям, которые с помощью документов могут подтвердить эпизод заражения Covid-19, начиная с момента, когда врач прекратил изоляцию лица, и до 180-го дня после даты забора образца, с помощью которого было подтверждено заражение Covid-19.

Правила, которые контактное лицо должно соблюдать во время домашнего карантина (медицинского наблюдения):

  • Во время всего периода наблюдения контактное лицо должно сотрудничать и быть доступно для связи с семейным врачом.
  • Следить за состоянием своего здоровья, дважды в день измерять температуру тела - с утра и вечером, следить, не появились ли признаки заболевания дыхательных путей или повышенная температура тела, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание и т. д.
  • Оставаться дома, не ходить на работу, учебу, не посещать общественные места и не использовать общественный транспорт.
  • С лечебными учреждениями связываться по телефону и лечиться дома, если состояние здоровья это позволяет.
  • Во время кашля и чихания закрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования выбрасывать в мусорник, после чего мыть руки; если нет одноразовых салфеток или носового платка, кашлять и чихать можно в сгиб локтя, но не нужно делать это в ладонь.
  • Часто и тщательно (минимум 20-40 секунд) мыть руки с водой и мылом, в том числе и после чихания, кашля, перед едой, после посещения туалета и т. д., или использовать средство для дезинфекции рук.
  • Использовать индивидуальные предметы гигиены и посуду.
  • Все члены семьи или лица, находящиеся в близком контакте, должны часто и тщательно мыть руки, соблюдать дыхательную гигиену.
  • Максимально снизить контакты с другими людьми, особенно с теми, у которых Covid-19 может вызвать тяжелые осложнения - пожилыми люди и людьми с хроническими заболеваниями легких, сосудов, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и пациентами с хроническими инфекциями.
  • Соблюдать дистанцию минимум в два метра от других людей, если необходимо, использовать маску для лица, чтобы прикрыть рот и нос, и т. д.
  • Осуществлять влажную уборку и дезинфекцию помещения и поверхностей, используя бытовые средства дезинфекции.

Наибольший риск заражения Covid-19 возникает, если у зараженного лица появляются симптомы заболевания дыхательных путей - кашель, насморк и другие. Новый коронавирус способен выживать во внешней среде на поверхностях предметов от нескольких часов до нескольких дней.

Инфекция Covid-19 распространяется:

  • в виде распыления и с помощью мелких капель, которые образуются во время разговора, кашля или чихания зараженного лица;
  • непосредственно при контакте с зараженным лицом;
  • путем непрямого контакта, в результате прикосновений к поверхностям и предметам, загрязненным выделениями дыхательных путей.

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