Фото и видео ⟩ Королевские персоны на первом за 120 лет венчании потомка династии Романовых в России

Георгий Романов - правнук Кирилла Владимировича Романова и относит себя к так называемому Российскому Императорскому дому, который сейчас состоит из него и его матери Марии Владимировны Романовой.

Эта свадьба - первое венчание потомков династии Романовых на территории России более чем за 120 лет!

Галерея: Венчание Георгия Михайловича и Ребекки Беттарини

Что известно о невесте?

Избранница потомка Романовых - Ребекка Беттарини - появилась на свет в семье итальянского дипломата, который работал в Бельгии. В июле прошлого года она приняла православие под именем Виктория Романовна. Пара уже вступила в официальный гражданский брак: церемония прошла 24 сентября в одном из московских загсов.

Галерея: Венчание Георгия Михайловича и Ребекки Беттарини

В свою очередь, планируется, что на венчании в Петербурге будут присутствовать члены монарших семей из 20 государств, включая последнего царя Болгарии Симеона II и последнего короля Египта и Судана Ахмеда Фуада II.