Пт, 1.10.2021
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Мэтт Халприн, вице-президента YouTube

Фото и видео ⟩ Королевские персоны на первом за 120 лет венчании потомка династии Романовых в России

ФОТО: Scanpix/Reuters/SIPA

Георгий Михайлович Романов сегодня, 1 октября, венчается с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Это поистине историческое событие. Рассказываем почему.

Георгий Романов - правнук Кирилла Владимировича Романова и относит себя к так называемому Российскому Императорскому дому, который сейчас состоит из него и его матери Марии Владимировны Романовой.

Эта свадьба - первое венчание потомков династии Романовых на территории России более чем за 120 лет!

Галерея: Венчание Георгия Михайловича и Ребекки Беттарини

Что известно о невесте?

Избранница потомка Романовых - Ребекка Беттарини - появилась на свет в семье итальянского дипломата, который работал в Бельгии. В июле прошлого года она приняла православие под именем Виктория Романовна. Пара уже вступила в официальный гражданский брак: церемония прошла 24 сентября в одном из московских загсов.

Галерея: Венчание Георгия Михайловича и Ребекки Беттарини

В свою очередь, планируется, что на венчании в Петербурге будут присутствовать члены монарших семей из 20 государств, включая последнего царя Болгарии Симеона II и последнего короля Египта и Судана Ахмеда Фуада II.

Организация "Объединение членов рода Романовых" включает большинство потомков императорской фамилии и не признает Российский Императорский дом, поскольку Кирилл Владимирович Романов был лишен всех прав императорской фамилии Николаем II в 1905 году.


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