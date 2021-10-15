Пт, 15.10.2021
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Re:Check
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3-й день ⟩ Стали гостем Riga Fashion Week? Ищите себя на фото!

C 12 по 16 октября проходит 33-я Рижская неделя моды (Riga Fashion Week). Оцените стиль гостей третьего дня RFW, а если сами оказались среди посетивших это мероприятие - ищите себя на фото!

В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции показывают Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo.

Приглашенный гость модной сессии - эстонская марка Diana Arno. Детская мода представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse.

Впервые за всю историю Рижской недели моды новые коллекции могут оценить зрители со всего мира. Прямые трансляции с показов доступны на порталах rus.tvnet.lv, spice.lv и на официальных страницах RFW в социальных сетях. 

"Торговый центр Spice как вестник моды с большой радостью поддерживает Riga Fashion Week, чтобы у каждого модного энтузиаста была возможность наблюдать за проделанной работой модных художников, пусть даже удаленно. Сейчас, когда мир стал цифровым, мы считаем, что ни одно мероприятие уже невообразимо без цифрового формата. Поэтому в этом году, впервые в истории Riga Fashion Week, абcолютно все показы дизайнеров можно будет наблюдать и онлайн", - заявила Линда Калниня, руководитель по маркетингу торгового центра. 


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