3-й день ⟩ Стали гостем Riga Fashion Week? Ищите себя на фото!

Впервые за всю историю Рижской недели моды новые коллекции могут оценить зрители со всего мира. Прямые трансляции с показов доступны на порталах rus.tvnet.lv , spice.lv и на официальных страницах RFW в социальных сетях.

"Торговый центр Spice как вестник моды с большой радостью поддерживает Riga Fashion Week, чтобы у каждого модного энтузиаста была возможность наблюдать за проделанной работой модных художников, пусть даже удаленно. Сейчас, когда мир стал цифровым, мы считаем, что ни одно мероприятие уже невообразимо без цифрового формата. Поэтому в этом году, впервые в истории Riga Fashion Week, абcолютно все показы дизайнеров можно будет наблюдать и онлайн", - заявила Линда Калниня, руководитель по маркетингу торгового центра.