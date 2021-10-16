Фото ⟩ Горячие фото жены величайшего хоккеиста в истории: она снималась для Playboy

Джанет родилась в 1961 году в семье предпринимателя. В детстве она занималась вокалом, хореографией и театральным искусством. Её даже пригласили в популярное американское шоу "Танцевальная лихорадка", а в 13 лет состоялся дебют Джонс в театре.

В итоге девушке удалось добиться некоторого успеха в кино. "Остаться в живых", "Кордебалет", "Их собственная лига", "Альфа Дог", пятый сезон франшизы "Полицейская академия" - это неполный перечень картин, в которых снималась Джанет.

Джонс и Гретцки познакомились, когда обоим было по 23 года. Случилось это на танцевальном проекте, где девушка была участницей, а хоккеист сидел в жюри. На тот момент Джанет состояла в отношениях с теннисистом Витас Гярулайтисом, поэтому любви с первого взгляда не произошло.

Но спустя три года их семья распалась, а вскоре состоялась новая встреча актрисы и звезды НХЛ. В 1988 году они поженились. За 12 лет Джанет родила Гретцки сразу 5 наследников.

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