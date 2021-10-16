Сб, 16.10.2021
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Евгения Путилина, хозяйка тату-студии

Фото ⟩ Горячие фото жены величайшего хоккеиста в истории: она снималась для Playboy

Уэйна Гретцки смело можно назвать одним из величайших хоккеистов всех времен и народов. Его биографию поклонники хоккея знают практически наизусть, а вот жена Уэйна в спортивных кругах не так популярна. Sport24 рассказывает подробнее о жизни Джанет Джонс, а также об её горячей фотосессии для Playboy. 

Джанет родилась в 1961 году в семье предпринимателя. В детстве она занималась вокалом, хореографией и театральным искусством. Её даже пригласили в популярное американское шоу "Танцевальная лихорадка", а в 13 лет состоялся дебют Джонс в театре.

В итоге девушке удалось добиться некоторого успеха в кино. "Остаться в живых", "Кордебалет", "Их собственная лига", "Альфа Дог", пятый сезон франшизы "Полицейская академия" - это неполный перечень картин, в которых снималась Джанет.

Джонс и Гретцки познакомились, когда обоим было по 23 года. Случилось это на танцевальном проекте, где девушка была участницей, а хоккеист сидел в жюри. На тот момент Джанет состояла в отношениях с теннисистом Витас Гярулайтисом, поэтому любви с первого взгляда не произошло. 

Но спустя три года их семья распалась, а вскоре состоялась новая встреча актрисы и звезды НХЛ. В 1988 году они поженились. За 12 лет Джанет родила Гретцки сразу 5 наследников.

ФОТО: AP/Scanpix

В 1987 году Джанет Джонс снялась в горячей фотосессии для Playboy. На обложке она позировала с курительной трубкой в руках, а внутри можно было найти её полностью обнаженные фото.


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