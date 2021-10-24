Вс, 24.10.2021
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Под колесами пассажирского поезда в Эстонии погиб человек

Поезд Elron. ФОТО: Madis Veltman / Postimees

В субботу, 23 октября, до полудня в Ида-Вирумаа, Эстония, под колесами поезда погиб человек, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Вчера, 23 октября, в 10:22 в Ида-Вирумаа в деревне Солдина недалеко от переезда Солдина 33-летний мужчина выскочил на пути перед пассажирским поездом Elron. Человек скончался на месте происшествия. 

Напомним, что это уже второй случай гибели человека под колесами поезда в этом месяце. 14 октября под колесами поезда погиб мужчина у станции "Ярве" в Таллинне.


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