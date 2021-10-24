Под колесами пассажирского поезда в Эстонии погиб человек

Вчера, 23 октября, в 10:22 в Ида-Вирумаа в деревне Солдина недалеко от переезда Солдина 33-летний мужчина выскочил на пути перед пассажирским поездом Elron. Человек скончался на месте происшествия.

Напомним, что это уже второй случай гибели человека под колесами поезда в этом месяце. 14 октября под колесами поезда погиб мужчина у станции "Ярве" в Таллинне.