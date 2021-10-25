Собирают подписи за присвоение ковид-сертификата на основании антител

Автором инициативы выступает Алина Шкутане. Сбор подписей начался два дня назад, на сегодня собрано уже более 4170 подписей.

Инициатива призывает ввести норму по присвоению сертификата людям, которые перенесли Covid-19 без проявления симптомов и у которых есть антитела к нему или иммунитет. По мнению авторов инициативы, это нужно делать с учетом того, что в Латвии многие люди переболели Covid-19 и даже через 180 дней в их организме остается стабильный уровень антител. Это значит, что они не могут повторно заразиться, говорится в заявлении инициативы.

Авторы инициативы предлагают перенять опыт Литвы в этом вопросе и выдавать сертификат Covid-19 на 60 дней жителям Латвии на основании наличия в их организме антител.

В настоящее время получить сертификат Covid-19 в Латвии можно после прохождения полного курса вакцинации и перенесенного заболевания Covid-19 (сертификат выдается на 180 дней после положительного результата теста на Covid-19). В Литве же, как указывают авторы инициативы, "паспорт возможностей" выдается на 210 дней после болезни, и его на 60 дней могут получить также те не наблюдавшие симптомов заболевания люди, в крови которых обнаруживаются антитела. Тест жители сдают за собственные средства в аккредитованных лабораториях.

"Это решение позволит не нарушать права людей, у которых заболевание Covid-19 прошло без симптомов и есть антитела к нему", - считают авторы инициативы.

Как сообщалось ранее, 21 октября Сейм отклонил предложенные оппозиционными депутатами поправки в закон, предусматривающие выдачу сертификата Covid-19 также после выявления антител.

Соответствующие поправки внесли депутаты - члены партии "Республика" Вячеслав Домбровскис, Эвия Папуле, Эрик Пуценс и Каспар Гиргенс, а также член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.

Политики предложили расширить действующее регулирование, включив в него сертификацию Covid-19 не только для тех, кто был вакцинирован или переболел Covid-19, но и для тех, у кого факт заболевания подтверждают антитела.

Для получения сертификата Covid-19 лицам, перенесшим заболевание в бессимптомной форме, пришлось бы провести количественный или полуколичественный серологический иммуноанализ на антитела IgG к коронавирусу. Им предполагалось выдать сертификат, подтверждающий факт болезни, который, однако, не был бы пригоден для выезда за границу, согласно предложению депутатов.

Как сообщалось ранее, депутаты продвигали внесение аналогичных поправок в закон на заседании 16 сентября, но и тогда они были отклонены. В сентябрьских дебатах депутат Сейма и парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис отметил, что такие изменения преждевременны. Политик выразил свое согласие с заявителями в том, что следует принимать научно обоснованные решения, и обратил внимание на тот факт, что по количеству антител невозможно определить, когда человек заболел и какова его защита от Covid-19.