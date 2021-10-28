В Литве 3360 новых случаев Covid-19, 34 человека скончались

Литва

Среди скончавшихся 26 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы проходят лечение 1822 пациента с Covid-19, 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве продолжал расти и составил 1382,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов выросла до 14,2%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 8947 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 1995 из них, скончались восемь человек.

1269 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 726 полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро четверга в Эстонии госпитализированы 542 пациента с коронавирусом. Из них 378 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в свою очередь из них 274 пациента не вакцинированы (72 процента), а у 104 пациентов (28 процентов) завершен курс вакцинации.