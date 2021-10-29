Пт, 29.10.2021
Ждать чудес после окончания локдауна 15 ноября не стоит. Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU
Гирт Бригис, глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии RSU

Видео ⟩ Лайма Вайкуле сделала третью прививку от Covid-19

Лайма Вайкуле ФОТО: скриншот видео с YouTube

Латвийская певица Лайма Вайкуле сообщила в соцсетях, что сделала третью прививку от коронавируса. 

Знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте видео, в котором показала, как прививается от коронавируса. Вайкуле сообщила подписчикам, что в третий раз она привилась вакциной Spikevax от компании Moderna.

"Делаю то , что должна…" - подписала она видео. 

Положительный комментарий под роликом оставила латвийская оперная дива Кристина Ополайс. Подписчики артистки тоже поддержали ее.

Напомним, 6 октября, в Латвии началась дополнительная вакцинация от Covid-19 людей старше 65 лет. Записаться на дополнительную вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а также у семейного врача или в медицинском учреждении, которое проводит вакцинацию.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2919 новых случаев Covid-19, поступила информация о 64 смертях.

На данный момент во многих микрорайонах Риги проводится выездная вакцинация по принципу живой очереди, предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Будут доступны вакцины Pfizer /BioNTech и Johnson&Johnson.


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