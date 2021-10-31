Видео ⟩ Алек Болдуин впервые поговорил со СМИ после трагедии на съемках

Ранее он высказывался только в Twitter. После инцидента актера постоянно преследовали папарацци. 30 октября актер остановил машину и вместе с супругой Хиларией вышел к журналистам. Видео распространил портал TMZ.

Болдуин объяснил, что ему запрещено комментировать продолжающееся расследование, и добавил, что ежедневно общается с полицией и с семьей погибшей Галины Хатчинс. После этого он ответил на несколько вопросов от представителей СМИ.

Актер объяснил, что на съемочных площадках порой происходят несчастные случаи, но это происшествие редкость. Болдуин добавил, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием во время киносъемок.

Болдуин заметил, что они с Хатчинс и Соузой были очень слаженной командой, которая вместе снимала фильм. Теперь он сомневается, что съемки картины возобновятся. Он обратился к журналистам и попросил его больше не преследовать, из-за этого его дети в машине плачут. На прощание один из папарацци выразил Болдуину свои соболезнования.