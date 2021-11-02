Скончался бывший командир Земессардзе Янис Кононов

Командир НВС назвал Кононова светлым, талантливым и духовно богатым человеком, который сделал своими знаниями огромный вклад в создание Земессардзе и развитие НВС, сообщает агентство LETA.

Калниньш высказал наиглубочайшие соболезнования близким Кононова.

Архив агентства LETA свидетельствует, что Калниньш родился в 1962 году в Циблской волости. Высшее образование он получил в Рижском техническом университете и Национальной академии обороны.

В свое время Кононов работал учителем информатики и истории в Циблской средней школы, а в 1992 году вступил в Земессардзе.