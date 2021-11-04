Почему на каждой кухне должен быть молоток для мяса, даже если вы не едите мясо?

Конечно, название молотка для отбивания мяса говорит само за себя - редко какая отбивная готовится без его участия. Хотя визуально молоток не выглядит многофункциональным, все же с этой кухонной принадлежностью можно много чего сделать.

Что еще можно делать с молотком для отбивания мяса?

Выдавить чеснок. Да, можно и при помощи ножа, но так будет надежнее.

Освободить орехи от скорлупы и измельчить их.

Размять картофель. Конечно, будет не так легко, как со специальным инструментом, но если его нет под рукой - то подойдет и молоток для мяса.

Измельчить лед. Не придется бить упаковку льда о поверхность кухни, подоконник или бросать об пол.

Раздавить печенье и конфеты, если нет блендера. Чтобы не возник беспорядок - положите продукты в закрытый мешок, завернутый в полотенце. Побейте молотком - и готово!