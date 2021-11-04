Почему на каждой кухне должен быть молоток для мяса, даже если вы не едите мясо?
Если на вашей полке нет молотка для отбивания мяса, то его нужно приобрести - он может быть очень полезен.
Если на вашей полке нет молотка для отбивания мяса, то его нужно приобрести - он может быть очень полезен.
Конечно, название молотка для отбивания мяса говорит само за себя - редко какая отбивная готовится без его участия. Хотя визуально молоток не выглядит многофункциональным, все же с этой кухонной принадлежностью можно много чего сделать.
Выдавить чеснок. Да, можно и при помощи ножа, но так будет надежнее.
Освободить орехи от скорлупы и измельчить их.
Размять картофель. Конечно, будет не так легко, как со специальным инструментом, но если его нет под рукой - то подойдет и молоток для мяса.
Измельчить лед. Не придется бить упаковку льда о поверхность кухни, подоконник или бросать об пол.
Раздавить печенье и конфеты, если нет блендера. Чтобы не возник беспорядок - положите продукты в закрытый мешок, завернутый в полотенце. Побейте молотком - и готово!
Расколоть шоколад. Это безопаснее, чем делать то же самое ножом - не будет риска порезаться или повредить лезвие.