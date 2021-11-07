ВИДЕО ⟩ Сауль Альварес вошёл в историю, став абсолютным чемпионом мира

Главным событием вечера стал объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.

Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Super, Всемирной боксёрской организации (WBO) и завоевал принадлежавший Планту пояс Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 килограмма.

The pressure took its toll, credit to Plant but the killer instinct in Canelo came out!#boxing pic.twitter.com/YkwDPLKkHK — Steve Boxman (@SteveBoxman) November 7, 2021

31-летний мексиканец стал шестым боксёром в истории, которому удалось завоевать все пояса в дивизионе. Ранее подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик и Джош Тейлор.

Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. На счету 29-летнего Планта теперь 21 победа и одно поражение.