ВИДЕО ⟩ Сауль Альварес вошёл в историю, став абсолютным чемпионом мира
В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся последний большой боксёрский бой нынешнего года Road to Undisputed.
В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся последний большой боксёрский бой нынешнего года Road to Undisputed.
Главным событием вечера стал объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.
Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Super, Всемирной боксёрской организации (WBO) и завоевал принадлежавший Планту пояс Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 килограмма.
The pressure took its toll, credit to Plant but the killer instinct in Canelo came out!#boxing pic.twitter.com/YkwDPLKkHK— Steve Boxman (@SteveBoxman) November 7, 2021
31-летний мексиканец стал шестым боксёром в истории, которому удалось завоевать все пояса в дивизионе. Ранее подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик и Джош Тейлор.
Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. На счету 29-летнего Планта теперь 21 победа и одно поражение.
Альварес на данный момент - лучший боксёр в мире. Он возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic.