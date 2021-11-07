Антоха МС лишился прав на свои песни, расстался с продюсером и взял для этого кредит

Издание "Медуза" сообщает, что договор между Кузнецовым и Шумейко был заключен в 2018 году на десять лет. Во время подписания контракта артист не вдавался в юридические подробности. Два года Антоху МС сотрудничество устраивало, но когда он захотел расторгнуть контракт, то выяснилось, что права на песни и принадлежат Шумейко.

Известно, что исполнитель заплатил продюсеру три миллиона рублей (почти 36,5 тысяч евро). Именно такую сумму артисту следовало выплатить, в случае досрочного расторжения контракта. Антоха МС рассказал, что ему пришлось взять кредит. Свои старые песни артисту никто не вернет. По поводу их авторских прав, они с продюсером не договорились.

"Смотрю позитивно в будущее - договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском.