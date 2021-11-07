Вс, 7.11.2021
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Антоха МС лишился прав на свои песни, расстался с продюсером и взял для этого кредит

Антоха МС ФОТО: Кадр из видео

Российский музыкант Антоха МС (наст. имя - Антон Кузнецов) расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко, в результате чего лишился прав на собственные песни. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте. 

Издание "Медуза" сообщает, что договор между Кузнецовым и Шумейко был заключен в 2018 году на десять лет. Во время подписания контракта артист не вдавался в юридические подробности. Два года Антоху МС сотрудничество устраивало, но когда он захотел расторгнуть контракт, то выяснилось, что права на песни и принадлежат Шумейко. 

Известно, что исполнитель заплатил продюсеру три миллиона рублей (почти 36,5 тысяч евро). Именно такую сумму артисту следовало выплатить, в случае досрочного расторжения контракта. Антоха МС рассказал, что ему пришлось взять кредит. Свои старые песни артисту никто не вернет. По поводу их авторских прав, они с продюсером не договорились.

"Смотрю позитивно в будущее - договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно. Осталось отдать кредит, вернуть права на прежние треки, разобраться с иском.

Друзья мои, будьте аккуратны, смотрите вперед вдолгую и думайте, что вы подписываете, а не слепо доверяйте "друзьям", чтоб не стать заложником документов и людей, которые умело этим пользуются", - написал он. 


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