Фото ⟩ Бритни Спирс наконец-то избавилась от опекунства
Бритни Спирс официально свободна. Суд в Лос-Анджелесе прекратил опекунство над певицей, которое длилось 13 лет. Об этом пишет Euronews.
Бритни Спирс официально свободна. Суд в Лос-Анджелесе прекратил опекунство над певицей, которое длилось 13 лет. Об этом пишет Euronews.
Напомним, среди опекунов с 2008 года был ее отец Джеймс Спирс, в конце сентября его лишили этого статуса.
Сейчас официальным опекуном артистки является ее бухгалтер Джон Зейбл. Он сохранит данные полномочия еще на пару недель: за это время будут решены все юридические и финансовые формальности.
Поклонники звезды устроили демонстрацию у здания суда. Когда же стало известно, что Бритни Спирс свободна от опекунства, фанаты начали масштабное празднование.
В соцсетях звезда поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что пока не верит, что все это правда: "Дорогой Боже, я так сильно люблю своих фанатов. Мне кажется, я буду плакать весь день. Лучший день в моей жизни".
Напомним, в день своего 40-летия 2 декабря певица выйдет замуж за своего жениха Сэма Асгари.
Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021
🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L