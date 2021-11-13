Фото ⟩ Бритни Спирс наконец-то избавилась от опекунства

ФОТО: AP Photo/Damian Dovarganes/Scanpix

Напомним, среди опекунов с 2008 года был ее отец Джеймс Спирс, в конце сентября его лишили этого статуса.

Сейчас официальным опекуном артистки является ее бухгалтер Джон Зейбл. Он сохранит данные полномочия еще на пару недель: за это время будут решены все юридические и финансовые формальности.

Поклонники звезды устроили демонстрацию у здания суда. Когда же стало известно, что Бритни Спирс свободна от опекунства, фанаты начали масштабное празднование.

ФОТО: AP Photo/Damian Dovarganes/Scanpix

В соцсетях звезда поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что пока не верит, что все это правда: "Дорогой Боже, я так сильно люблю своих фанатов. Мне кажется, я буду плакать весь день. Лучший день в моей жизни".

Напомним, в день своего 40-летия 2 декабря певица выйдет замуж за своего жениха Сэма Асгари.