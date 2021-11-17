В Сигулде медики получали сертификат "по знакомству"

Расследование по уголовному делу продолжается. Есть подозрение, что могут быть другие случаи, в которых сертификаты были получены без вакцинации. Госполиция призывает возможных преступников самим явиться в Сигулдский участок, обещая освободить их от уголовной ответственности.
11 октября в полицию обратились с подозрениями о том, что человек получил сертификат о вакцинации против Covid-19, не получив вакцину. Вскоре Сигулдский участок Госполиции начал проверять эту информацию.
В ходе начатого процесса был проведен ряд проверок и следственных действий. В результате информация была подтверждена и было собрано достаточно доказательств, чтобы задержать всех трех лиц - выдавшую сертификаты и двух получивших их.
Примечательно, что все трое были работниками медицинских учреждений в Сигулде. На данный момент им всем запрещено продолжать работу.
Женщина 1970 года рождения получила годный сертификат о вакцинации против Covid-19, не получив вакцину. Сертификат ей бесплатно предоставила подруга 1971 года рождения. Она работает в медицинском учреждении в Сигулде, и в ее обязанности входил ввод данных о вакцинированных в систему.
В ходе обыска на рабочем месте было установлено, что таким же образом были незаконно введены в систему данные о другой ее подруге 1970 года рождения.
Против женщины, которая незаконно ввела данные в систему, начат уголовный процесс по пятой части статьи 243 Уголовного кодекса за
создание помех в действии автоматизированной системы обработки данных и незаконные действия с включенной в эту систему информацией, повлекшие за собой тяжкие последствия или направленные против автоматизированной системы обработки данных, обрабатывающей информацию, сопряженную с политической, экономической, военной, социальной или другой безопасностью государства.
За такое преступление предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без и надзором пробации на срок до трех лет или без.
Против женщин, получивших сертификаты, начат процесс по первой части статьи 275 Уголовного кодекса за подделку документов. Им грозит срок до года, принудительные работы или штраф.