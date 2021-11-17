В Сигулде медики получали сертификат "по знакомству"

Расследование по уголовному делу продолжается. Есть подозрение, что могут быть другие случаи, в которых сертификаты были получены без вакцинации. Госполиция призывает возможных преступников самим явиться в Сигулдский участок, обещая освободить их от уголовной ответственности.

11 октября в полицию обратились с подозрениями о том, что человек получил сертификат о вакцинации против Covid-19, не получив вакцину. Вскоре Сигулдский участок Госполиции начал проверять эту информацию.

В ходе начатого процесса был проведен ряд проверок и следственных действий. В результате информация была подтверждена и было собрано достаточно доказательств, чтобы задержать всех трех лиц - выдавшую сертификаты и двух получивших их.

Примечательно, что все трое были работниками медицинских учреждений в Сигулде. На данный момент им всем запрещено продолжать работу.

Женщина 1970 года рождения получила годный сертификат о вакцинации против Covid-19, не получив вакцину. Сертификат ей бесплатно предоставила подруга 1971 года рождения. Она работает в медицинском учреждении в Сигулде, и в ее обязанности входил ввод данных о вакцинированных в систему.

В ходе обыска на рабочем месте было установлено, что таким же образом были незаконно введены в систему данные о другой ее подруге 1970 года рождения.

Против женщины, которая незаконно ввела данные в систему, начат уголовный процесс по пятой части статьи 243 Уголовного кодекса за

создание помех в действии автоматизированной системы обработки данных и незаконные действия с включенной в эту систему информацией, повлекшие за собой тяжкие последствия или направленные против автоматизированной системы обработки данных, обрабатывающей информацию, сопряженную с политической, экономической, военной, социальной или другой безопасностью государства.

За такое преступление предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без и надзором пробации на срок до трех лет или без.