Видео ⟩ Паника Бородиной, недотянутые ноги Муцениеце и прогресс Милохина

Результаты восьмого проката:

Оксана Домнина / Кирилл Зайцев — 12.00

Татьяна Волосожар / Федор Федотов — 12.00

Евгения Медведева / Даня Милохин — 12.00

Екатерина Боброва / Макар Запорожский — 12.00

Яна Хохлова / Гела Месхи — 11.98

Дарья Мельникова / Максим Маринин — 11.98

Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников — 11.94

Агата Муцениеце / Александр Энберт — 11.92

Ксения Бородина / Дмитрий Соловьев — 11.68

Никита Пресняков и Наталья Забияко покинули проект. Это огорчило Татьяну Тарасову: "Мне очень жаль, что этих ребят не будет, потому что вы очень выделялись. Вы совсем другие, не похожие ни на кого, кто здесь катается".

На прощание они показали номер под песню Бритни Спирс "Toxic".

Видео: Никита Пресняков и Наталья Забияко

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев показали сложный номер. По задумке постановщиков они спасались от апокалипсиса. Но телеведущая не справилась со страхом и паникой.

"Очень был тяжелый номер. Тут не про любовь, ты думаешь только о том, чтобы не умереть в конце, хотя это случилось", - заметила Ксения.

Татьяна Тарасова считает, что Ксения должна была взять себя в руки: "Ты боишься, а у меня не складывается любовь к этому номеру. Потому что кроме твоего страха я ничего не вижу".

Ксения и Дмитрий в очередной раз стала претендентами на выбывание.

Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Даня Милохин и Евгения Медведева выбрали композицию Take To Church и показали номер о травле в Сети. Они получили высокие оценки.

Катание ребят высоко оценила хореограф Алла Духова: "Ребят, ну что могу сказать? Это абсолютно гармоничная пара. Вы так друг другу подходите, ребята. Во-вторых, хочу сказать по поводу непрофессионалов. Ну как можно шаги делать, еще и корпусом. Там и контракция. Чего там только нет. Он дышит этим корпусом".

"Даже Алла здесь в первый раз, и она отметила, как спрогрессировал. У тебя уверенное скольжение появилось. Сложные перестроения, ты на одной ноге провозишь. Прогибы, мостики. Это опасно, можно перевернуться головой вниз", - сказала Татьяна Навка.

Татьяна Тарасова в очередной раз призналась Жене и Дане в любви. Легендарный тренер подчеркнула, что на шоу оценивают пары, а Даня - это неотъемлемая часть этого дуэта.

Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева

Агата Муцениеце и Александр Энберт показали номер под композицию "I Put A Spell On You". Он был посвящен семейным проблемам. Татьяна Таросова призналась, что она до конца не поняла задумку номера.

Тренер Максим Траньков заметил, что у Агаты были технические ошибки и недочеты. Недотянутые ноги видела и хореограф Алла Духова. Она пригласила актрису в танцевальный зал. Но все-таки поддержки, которые показала пара были невероятно сложными.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

Актер Гела Месхи, экс-супруг актрисы Екатерины Климовой, является одним из фаворитов шоу "Ледниковый период". Он выступает в паре с профессиональной фигуристкой Яной Хохловой.

На этот раз они показали невероятно страстный номер под композицию "Вечная любовь".

Видео: Гела Месхи и Яна Хохлова

Дарья Мельникова и Максим Маринин показали невероятно нежный и романтичный номер под композицию "Autumn Leaves".

"Ехала абсолютно божественно", - заметил Илья Авербух.

Оценку 5.9 паре поставила только Татьяна Навка. Она отметила, что технический уровень Дарьи уступает партнершам в других парах.

"Очень музыкально. Когда музыкально, у меня сразу 6.0... Очень много было красивых вещей... Это давало совершенно другую картинку. Я не знала, за что снимать", - заметила Татьяна Тарасова.