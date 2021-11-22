Звездные выходные ⟩ 25-летие Муз-ТВ, новый имидж Таюрской и домашнее видео Примадонны
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто побывал в Милане, а кто провел время дома.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто побывал в Милане, а кто провел время дома.
Лиза Монеточка снимала тиктоки
Игорь Николаев вспоминал последний концерт
Анна Седокова блистала на концерте телеканала Муз-ТВ
Анфиса Чехова продолжает наслаждаться летом
Алена Водонаева провела выходные с сыном
Кети Топурия в выходные работала
Татьяна Мингалимова пыталась позагорать
Катя Варнава гримировалась
Амината провела выходные за книгой
Павел Прилучный был на прогулке
Алсу тоже побывала на дне рождения канала Муз-ТВ
Татьяна Брухунова гуляла по улицам Москвы
Ольга Орлова была в Милане
Алексей Воробьев проводил время со своим питомцем
Виктория Дайнеко о чем-то задумалась
Катерина Шпица демонстрировала магию укладки
Ирина Понаровская побывала на интервью у Ирины Шихман
Юлия Савичева и Филипп Киркоров встретились за кулисами
Анна Заворотнюк сменила имидж. Здесь она немного напоминает Соню Таюрскую. Согласны?
Наталья Подольская в выходные присоединилась к коллегам в Кремлевском дворце
Дана Соколова фотографировалась в новом образе
Андрей Мерзликин смотрел на забор
Лена Темникова примеряла кожаный плащ
Клава Кока, Даня Милохин и Филипп Киркоров на дне рождения телеканала Муз-ТВ
Дима Билан был окружен поклонниками
Ксения Бородина продолжала покорять лед
Юлианна Караулова пила кофе
Алла Пугачева музицировала вместе с дочерью Лизой
Настасья Самбурская сушила волосы
Светлана Лобода намекала, что едет на работу
Евгений Чичваркин сделал бустерную прививку от коронавируса
Интарс Бусулис был на X Faktors
Ким Кардашьян купалась
Кристине Асмус подарили розы
Соня Таюрская сделала челку
Агата Муцениеце получает удовольствие от участия в шоу "Ледниковый период"
Настя Ивлеева провела эти дни дома
Ксения Собчак эпатировала публику