Пн, 22.11.2021
Одни интересы, одни взгляды. На фестивале много народностей. Всем комфортно. Язык не имеет значения в музыке Максим Попов, лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord
Максим Попов, лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord

Звездные выходные ⟩ 25-летие Муз-ТВ, новый имидж Таюрской и домашнее видео Примадонны

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто побывал в Милане, а кто провел время дома.

Лиза Монеточка снимала тиктоки

Игорь Николаев вспоминал последний концерт

Анна Седокова блистала на концерте телеканала Муз-ТВ

Анфиса Чехова продолжает наслаждаться летом

Алена Водонаева провела выходные с сыном

Кети Топурия в выходные работала

Татьяна Мингалимова пыталась позагорать

Катя Варнава гримировалась

Амината провела выходные за книгой

Павел Прилучный был на прогулке

Алсу тоже побывала на дне рождения канала Муз-ТВ

Татьяна Брухунова гуляла по улицам Москвы

Ольга Орлова была в Милане

Алексей Воробьев проводил время со своим питомцем

Виктория Дайнеко о чем-то задумалась

Катерина Шпица демонстрировала магию укладки

Ирина Понаровская побывала на интервью у Ирины Шихман

Юлия Савичева и Филипп Киркоров встретились за кулисами

Анна Заворотнюк сменила имидж. Здесь она немного напоминает Соню Таюрскую. Согласны?

Наталья Подольская в выходные присоединилась к коллегам в Кремлевском дворце

Дана Соколова фотографировалась в новом образе

Андрей Мерзликин смотрел на забор

Лена Темникова примеряла кожаный плащ

Клава Кока, Даня Милохин и Филипп Киркоров на дне рождения телеканала Муз-ТВ

Дима Билан был окружен поклонниками

Ксения Бородина продолжала покорять лед

Юлианна Караулова пила кофе

Алла Пугачева музицировала вместе с дочерью Лизой

Настасья Самбурская сушила волосы

Светлана Лобода намекала, что едет на работу

Евгений Чичваркин сделал бустерную прививку от коронавируса

Интарс Бусулис был на X Faktors

Ким Кардашьян купалась

Кристине Асмус подарили розы

Соня Таюрская сделала челку

Агата Муцениеце получает удовольствие от участия в шоу "Ледниковый период"

Настя Ивлеева провела эти дни дома

Ксения Собчак эпатировала публику


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