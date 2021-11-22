ВИДЕО ⟩ Шимкович из РФШ признан автором самого красивого гола чемпионата Латвии

27 августа футбольный клуб РФШ на своём поле обыграл "Даугавпилс" со счётом 2:0. На 11-й минуте встречи Шимкович установил окончательный счёт в матче.

34-летний Шимкович в минувшем сезоне сыграл 23 матча и забил семь голов. РФШ, в свою очередь, впервые в истории завоевала титул чемпиона Латвии.