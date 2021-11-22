ВИДЕО ⟩ Леброн Джеймс разбил в кровь лицо сопернику и спровоцировал массовую потасовку

Инцидент произошёл в третьей четверти матча при борьбе за подбор после штрафного броска. Леброн Джеймс в борьбе за позицию отмахнулся локтем, из-за чего Айзеи Стюарт получил рассечение.

Игрок "Лейкерс" протянул руку в сторону Стюарта, чтобы извиниться, но 20-летний баскетболист отмахнулся и попытался выяснить отношения с обидчиком. Началась массовая потасовка с участием обеих скамеек.

Центровой "Детройта" несколько минут пытался добраться до 36-летнего Джеймса, чтобы выяснить отношения, но спустя какое-то время игрока увели в раздевалку, а сам Леброн Джеймс получил удаление. Подобное с ним произошло во второй раз в карьере.

Не исключено, что инцидент ещё будет иметь последствия в виде штрафов и выговоров.