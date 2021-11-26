Простившись с Латвией, бразилец Филипе Габриэль улетел в ОАЭ

"Спасибо вам. В следующем году исполнится семь лет с тех пор, как я стал жить в Латвии, но, похоже, у меня больше нет возможности здесь находиться. С каждым годом все труднее и труднее получить документы, навести порядок в моих делах. Я получил официальную работу и все, что спрашивала служба миграции. В итоге ничего не вышло и мне больше не разрешено жить здесь. Это больно, потому что я живу здесь уже шесть лет. Грустно улетать сейчас. Я знаю, что могу многое дать. Но, может быть, настало время уезжать", - заявил проживающий в Латвии бразилец.