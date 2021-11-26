Пт, 26.11.2021
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Простившись с Латвией, бразилец Филипе Габриэль улетел в ОАЭ

ФОТО: instagram/felipegabrieldsx

Проживающий в Латвии бразильский блогер и футболист Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер (Felipe Gabriel Xavier), который сообщил что покидает нашу страну после шести лет проживания, отправился в Дубай. 

Напомним, в своем Instagram-аккаунте Фелипе сообщил, что его время в Латвии истекло.

"Спасибо вам. В следующем году исполнится семь лет с тех пор, как я стал жить в Латвии, но, похоже, у меня больше нет возможности здесь находиться. С каждым годом все труднее и труднее получить документы, навести порядок в моих делах. Я получил официальную работу и все, что спрашивала служба миграции. В итоге ничего не вышло и мне больше не разрешено жить здесь. Это больно, потому что я живу здесь уже шесть лет. Грустно улетать сейчас. Я знаю, что могу многое дать. Но, может быть, настало время уезжать", - заявил проживающий в Латвии бразилец.

После своего заявления Фелипе уже собирал чемоданы и садился в самолет, чтобы отправить в Дубай. В сторис блогер поделился с подписчиками своей радостью вернуться в ОАЭ и познакомиться с новыми людьми.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Instagram video
ФОТО: Ekrānuzņēmums no Instagram video
ФОТО: Ekrānuzņēmums no Instagram video

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