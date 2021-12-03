ВИДЕО ⟩ Загитову пристыдили за танец в купальнике

Фигуристка несколько секунд попозировала в чёрном купальнике и чёрной накидке. В комментариях пользователи осудили 19-летнюю спортсменку, назвав её "распущенной" и "вульгарной".

"Алина, зачем? Ты красивая и фигура тоже. Но выставлять это на всеобщее обозрение… Почему тебя родители не учат?", "В спорте уважал тебя, но сейчас ведёшь себя всё более распущенно. Просто стыдно мне как татарину видеть это", "Мне не нравится это видео, я татарин, мусульманин", - вот лишь небольшая часть комментариев под видео, которые приводит "Чемпионат".

Из-за волны негативных комментариев за олимпийскую чемпионку даже заступилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. "А что, в купальнике нельзя, что ли, сниматься? На всякое дерьмо не хочется обращать внимания. Людям делать нечего", - приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

После критики со стороны подписчиков видео исчезло со страницы Загитовой в TikTok. Сама фигуристка опровергла информацию, что лично удалила со своей страницы видео с танцем. Как оказалось, ролик заблокировала сама соцсеть за нарушение правил сообщества.

Напомним, Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В настоящее время 19-летняя фигуристка занята на проекте Первого канала "Ледниковый период", где она второй сезон подряд является ведущей в паре с Алексеем Ягудиным.