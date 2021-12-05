Выявлено 477 новых случаев Covid-19. Умерли 6 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 477 новых случаев Covid-19, поступила информация о 6 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 477 новых случаев Covid-19, поступила информация о 6 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
5 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 269 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 208 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 592,3 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 5890 тестов.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 257 329 человек.
Страны Балтии
Эстония
200 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 153 пациента (76%) не вакцинированы, а у 47 пациентов (24%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни.
Скончались восемь человек с коронавирусом: 67-летний мужчина, 75-летний мужчина, 77-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летняя женщина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина и 95-летняя женщина.
За сутки проанализированы 4026 результатов тестов, позитивный результат дали 339 тестов. 209 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 130 завершен курс вакцинации.
За сутки введено 1969 доз вакцины, в том числе 392 первые дозы. По состоянию на утро воскресенья дополнительную, или бустерную, дозу вакцины получил 194 991 человек. Две дозы вакцины получили 59,7% населения.