Выявлено 477 новых случаев Covid-19. Умерли 6 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

5 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 269 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 208 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 592,3 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 5890 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 257 329 человек.

Страны Балтии

Эстония

200 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 153 пациента (76%) не вакцинированы, а у 47 пациентов (24%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни.

Скончались восемь человек с коронавирусом: 67-летний мужчина, 75-летний мужчина, 77-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летняя женщина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина и 95-летняя женщина.

За сутки проанализированы 4026 результатов тестов, позитивный результат дали 339 тестов. 209 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 130 завершен курс вакцинации.