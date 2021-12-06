Фото и видео ⟩ В Валге установили новогоднюю ель из бетона
В этом году в городе Валга соорудили особенную новогоднюю елку - для ее строительства использовался исключительно бетон! Об этом сообщает Limon.Postimees.
В этом году в городе Валга соорудили особенную новогоднюю елку - для ее строительства использовался исключительно бетон! Об этом сообщает Limon.Postimees.
"В Валге была возведена новогодняя ель из бетона, высота которой составляет двенадцать рядов больших бетонных блоков. На этот раз она не уступает в своей оригинальности елка в Вильянди и Раквере", - рассказал Elu24 автор видео Райн Аунапу.