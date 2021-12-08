В Swedbank Latvija впервые за пять лет сменится руководитель

Рубенис оставит свою должность, чтобы продолжить работу за пределами Латвии и группы Swedbank.

С 1 января 2022 года исполняющим обязанности председателя правления станет Лаурис Менцис, нынешний член правления и глава корпоративного управления Swedbank.

Руководитель Swedbank в странах Балтии Йон Лидефельт отмечает, что Рубенис успешно управлял компанией в Латвии в качестве председателя правления. Под его руководством Swedbank в Латвии стал сильным и эффективным банком, который также смог показать хорошие финансовые результаты.

"Вклад Рейниса в поднятие вопросов, имеющих общественное значение, таких как устойчивость, финансовая грамотность или качество образования, также заслуживает похвалы. Я хотел бы поблагодарить Рейниса за его вклад и пожелать ему успехов в достижении его следующих профессиональных задач", - говорит Лидефельт.

Рубенис признается, что очень благодарен всей команде Swedbank, с которой он многого добился за эти годы. "Третий год подряд мы являемся самым любимым брендом и лучшим работодателем, выбором номер один для молодых людей в банковском секторе, и за последние пять лет нам удалось увеличить долю рынка практически по всем продуктам. Я уверен, что Лаурис Менцис вместе в остальной командой управленцев продолжит эффективно развивать Swedbank", - признает Рубенис.

Лаурис Менцис работает в Swedbank более 20 лет, возглавляет корпоративное управление банка, а также ранее возглавлял различные структурные подразделения банка: отдел обслуживания крупных корпораций, отдел обслуживания малых и средних предприятий, а до этого - отдел международных клиентов. Он получил образование в области экономики и предпринимательства в Рижской высшей школе экономики, в том числе степень магистра бизнес-администрирования. Лаурис Менцис входит в состав руководства Swedbank Latvija с сентября 2020 года.